Sayalar firarisi özel operasyonla yakalandı
Geçtiğimiz gece Sayalar Mahallesinde köy kahvesine rastgele ateş açarak 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasına sebep olan ve olay yerinden firar eden şüpheli, Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu Çerkezköy'de kıskıvrak yakalandı.
Olay, arefe gecesi Sayalar mahallesinde yaşanmış, Birkan K. isimli şüphelinin köy kahvesine rastgele açtığı ateş sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralanmış, şüpheli şahıs olay yerinden firar etmişti.
Şüphelinin yakalanması geniş çaplı araştırma başlatan Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonuç verdi. Şüpheli şahıs, dün gece düzenlenen operasyonla saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Birkan K. , çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi.
Öte yandan olayda ağır yaralanan Muhittin İ.’ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.