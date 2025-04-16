Sayalar Mahallesi'nde Gübre Dağıtım Töreni Gerçekleşti

Silivri’de Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da katıldığı Sayalar Mahallesi’nde Taban Gübresi Dağıtım Töreni yapıldı. Törene, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Mahalle Muhtarı Serkan Toyran ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Başkan Balcıoğlu, tarımın stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekti. Ülkenin geleceğini şekillendiren tarıma verdikleri desteği devam ettireceklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Her zaman ifade ettiğim gibi, tarım yalnızca Silivri’nin değil, ülkemizin geleceğini şekillendiren en stratejik sektörlerden biridir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu dağıtım töreni, sadece toprağa atılacak bir gübre değil, aynı zamanda çiftçimizin geleceğine, Silivri’nin yarınlarına yapılan bir yatırımdır” dedi.

Küçük üreticilerin üretmekte zorlandığını söyleyen Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Biz biliyoruz ki bu toprağın yükünü sırtlayan çiftçimizin bir kısmı, artık bırakın gübreyi, tohum bile almakta zorlanıyor. Üretmek istiyor ama eli ayağına dolaşmış, maliyet altında ezilmiş... İşte tam da bu yüzden dedik ki; Küçük üreticimize sahip çıkmadan bu toprağa sahip çıkamayız. Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızla birlikte, İstanbul’un tarım vizyonuna katkı sunan birçok çalışmanın içinde yer aldım. İstanbul’un sadece betonla değil, toprakla, üretimle, tarımla büyümesi gerektiğini hep savunduk.”

Başkan Balcıoğlu, tarıma verilen 100 milyon liralık destek verdiklerini kaydetti. Tarıma verilen destek sürecinde yalnızca gübre değil güven de verdiklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Arpa da verdik, ayçiçeği de… Sadece malzeme değil, güven verdik. ‘Yalnız değilsiniz’ dedik. ‘Bu yolda birlikte yürüyoruz’ dedik. Ama biliyoruz ki bu daha başlangıç. Şimdi sıra 2025 yılı üretim sezonunda. Yeni yıl çok daha fazlasını yapacağız. Daha çok toprağa dokunacağız, daha çok çiftçiye ulaşacağız” diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu emek ve dayanışmayla üretimi artıracaklarının altını çizdi.

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer törende yaptığı konuşmada, tarıma verilen destek için Başkan Balcıoğlu’na teşekkür etti. "Kadın üreticilerimizin üretime katkı sağlamak amacıyla bu tavan gübresi dağıtımı yapılmaktadır" diyen Özer, özellikle Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere gibi köylerde tarımın yeniden canlandığını vurguladı. Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği nohut ve kuru fasulye dağıtımlarını hatırlatan Özer, bu ürünlerin festivallerde tezgahlarda yer almasını umduğunu belirtti. Tarımın Silivri'deki öneminden bahseden Özer, bu tür desteklerin tarıma büyük katkı sağladığını ifade etti.

“Kadın üretirse köy gelişir”

Törene katılan Silivri Sayalar Mahalle Muhatarı Toyran, çiftçilerin alın teri ile tarımın ileriye taşınacağını söyledi. Tarım desteğinin özellikle kadınlar için çok kıymetli olduğundan bahseden Toyran, “Kadın üretirse, aile gelişir, köy gelişir, Silivri büyür” dedi. Belediyenin tarıma verdiği desteğinin artarak devam edeceğini belirten Toyran, tarıma verdiği destek nedeniyle Başkan Balcıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Kadın üreticilerden Merziye Işıklı, tarıma verdiği destek nedeniyle Başkan Balcıoğlu’na teşekkür etti. “Birlikte güçlüyüz, birlikte büyüyor, birlikte üretiyoruz” diyen Işıklı, “Emeğin değer gördüğü, toprağın bereketle buluştuğu bu yolda yalnız olmadığımızı bilmek bize güç veriyor” diye konuştu.

