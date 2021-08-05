Sayalar’da Tohumluk Arpa Coşkusu Yaşandı

Daha önce Değirmenköy, Gazitepe, Çayırdere ve Beyciler Mahallelerinde düzenlediği “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” ile çiftçilere arpa desteğinde bulunan Silivri Belediyesi aynı töreni bu kez Sayalar Mahallesi’nde düzenledi. Törende Sayalarlı 25 çiftçiye maddi değeri 30.000 TL olan 5 ton tohumluk arpa hediye edildi. Üreticiler aldıkları bu tohumlarla toplamda 250 dönüm araziye ekim yapabilecek.

2 bin 500 dönüm arazisinde tarım faaliyeti yapan ve bunun 1.000 dönümüne yerli, milli, sertifikalı tohumluk arpa eken Silivri Belediyesi, elde ettiği 400 ton ürünü 200’er kiloluk dilimler halinde 2.000 çiftçiye ücretsiz dağıtıyor. Arpalık tohum desteğinin maddi karşılığı yaklaşık 2,5 milyon TL. Silivrili çiftçiler bu ürünlerle 20.000 dönüm araziye ekim yapabilecek ve elde ettikleri 10.000 ton ürünü tekrar tohumluk olarak kullanabilecek. Böylece Silivri Belediyesi çiftçilere yaklaşık 25 milyon TL ciro elde etme imkânı sunmuş olacak.

HÜSEYİN ECE: “TOHUMUN VERİM VE KALİTESİ MEMNUNİYET VERİCİ”

Törende açılış konuşmasını yapan Sayalar Köyü Muhtarı Hüseyin Ece, “Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın köyümüze vermiş olduğu desteklerle 60 çiftçimize 50’şer balya saman dağıttık. Bugün de 25 çiftçimize tohumluk arpa dağıtacağız. Bu sene eken çiftçilerimiz verim ve kalite nedeniyle çok memnun kaldılar. Ben bu desteklerin devam etmesini diliyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

KULOĞLU: “BÖYLE BİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ”

Silivri Belediyesinin üretime yönelik desteklerinden övgüyle bahseden Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, “Pandemi koşullarında tarımın ve üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu nedenle Başkanımızın çiftçilerimize ve üreticilerimize desteğinin sözde kalmaması, böyle güzel projelere imza atması açıkçası bizleri gururlandırıyor. Böyle bir Belediye Başkanımız olduğu için hepimiz çok şanslıyız. Volkan Yılmaz yaptığı projelerle tüm Türkiye’ye örnek olmuş durumda. Daha önce görev yaptığım yerlerden beni arayarak Silivri Belediyesinin bu projeleri nasıl hayata geçirdiğiyle ilgili bilgi almak isteyen birçok kişi oluyor. Silivri bu projelerle artık insanların gıpta ile baktığı bir ilçe haline geldi. Ben tarım faaliyetleri ile alakalı hepinizin huzurunda Başkan Yılmaz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“TARIM EN AZ TURİZM VE SANAYİ KADAR ÖNEMLİ”

Törendeki konuşmasında tarımın önemini ve Silivri Belediyesinin tarım konusundaki faaliyetlerini anlatan Başkan Yılmaz, “Bugün tohumluk arpa dağıtım törenlerimiz kapsamında sabah Beyciler’deydik, ardından Çayırdere ve şu anda da Sayalar’dayız. 18 tane köyümüzde yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpa törenlerini yapmaya devam edeceğiz. Bu toplantıları organize etmemizin sebebi bir farkındalık yaratmak, bir dikkat çekmek, tarımın en az turizm ve sanayi kadar önemli olduğunu gösterebilmek. Silivri Belediyesi olarak biz siyasi görüşü, dini inancı, mezhebi, memleketi ne olursa olsun Silivri’de üreten çiftçiye yerli, milli, sertifikalı tohum dağıtıyoruz. Bununla birlikte saman ihtiyacı olan vatandaşlarımızın taleplerini hiç sorgulamadan yerine getiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren öncü, önder nasıl olabiliriz, çiftçiyi tekrar toprakla nasıl buluşturabiliriz veya toprakla buluşan çiftçilerimizin masraflarını nasıl hafifletebiliriz diye kafa yoruyoruz. Bu anlayışla şu anda daha önce ekilmeyen, dikilmeyen veya hiçbir kira bedeli alınmadan birileri tarafından ekilen 2 bin 500 dönüm belediye arazimizde tarım faaliyetleri yürütüyoruz. Bu arazilerin 1.000 dönümüne arpa, 500 dönümüne buğday, 500 dönümüne ayçiçek, 75 dönümüne mısır ektik. Geriye kalan arazilerimizi de başta kadın üreticilerimiz olmak üzere domates, bamya veya kavun ekmek isteyen çiftçilerimize üçer beşer dönüm pay ederek bedelsiz olarak tahsis ettik. Yaptığımız bu tarım faaliyetleri kapsamında elde ettiğimiz ürünlerle ilçemizde üretim yapan vatandaşlarımızı destekliyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Yaptığımız arpa ekiminden elde ettiğimiz yaklaşık 400 ton arpayı köylerimizde üretimle iştigal eden vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Dağıttığımız tohumluk arpanın değeri yaklaşık 2,5 milyon TL. Bununla birlikte ektiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz 50 bin balya samanı yine hayvancılarımıza ücretsiz hibe ediyoruz. Bu 50 bin balya samanın karşılığı ise 1,5 milyon TL. Geçtiğimiz yıl 75 dönüm arazimize ayçiçek ektik ve elde ettiğimiz 5 bin litre ayçiçek yağını 5’er kiloluk telenekerle 1.000 ihtiyaç sahibi ailemizin mutfağına ulaştırdık. Bu yıl ise ayçiçek hasadından elde edeceğimiz 50 bin litre ayçiçek yağını yine 5’er kiloluk tenekeler halinde 10 bin ailemizle paylaşacağız. Yine arazilerimize ektiğimiz mısırın hasadından 500 ton silajlık mısır elde etmeyi hedefliyoruz. Bu mısırları 500 kiloluk torbalar halinde 1.000 çiftçimize hediye edeceğiz. Yine sebze meyve fidesi dağıtımlarımız olacak. Arıcılık faaliyetlerimiz devam ediyor. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında 8 farklı ayçiçek tohumunun deneme ekimini gerçekleştirdik. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir.’ sözünden hareketle tekrar köylüyü bu milletin efendisi yapmak için hep sizlerle beraber olmaya, hep sizin yanınızda, yörenizde olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“SAYALAR’DAKİ HİZMETLERİMİZLE YETİNMEYECEĞİZ”

Sayalar’a yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Biz göreve geldiğimiz günden itibaren Silivri’nin çarşı meydanından ve sahilden ibaret olmadığını, ilçemizi bütüncül bir anlayışla yöneteceğimizi söyledik. Bu kapsamda Sayalar’da da pek çok çalışma yaptık. Başlattığımız ‘Kütüphanesi, Bilgisayar Odası ve Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak’ projesi kapsamında Sayalar’daki okulumuzu baştan sona yeniledik. Okulumuzun tuvaletlerini de yenileyerek çocuklarımızın hak ettikleri standarda yetirdik. Sağlık evimizi muhtarımızla birlikte bir sponsor iş birliği ile inşa ettik. Kapalı Pazar Yerimizin aydınlatmasını ve boyasını yaptık. Bu hizmetlerle yetinmeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte Sayalar’da daha güzel hizmetlerle sizlerle bir arada olacağız.” dedi.

“KAÇAK YAPILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIM”

Silivri’de verimli arazilere yapılan kaçak yapılara asla müsaade etmeyeceğini dile getiren Başkan Yılmaz, “Silivri’de maalesef kanayan bir yaramız var. Biraz önce Beyciler’e giderken bir ayçiçek tarlasının yanında, tel örgüyle çevrilmiş, üstünde su tankerleri bulunan iki tane prefabrik konteyner gördüm. Bu yapılar 5’er dönüm olarak çevrilmiş. Bu arazilerde herhangi bir üretim faaliyeti de yapılmıyor. Geliyorlar buraya hafta sonu bacaklarını uzatıyorlar mangallarını yapıp tekrar geri gidiyorlar. Ben göreve geldiğimden beri bu toprakların namusumuz olduğunu söylüyorum. Silivri Belediyesi olarak şimdiye kadar 400’ün üzerinde kaçak yapıyı yıktık. Ancak özellikle bu yapıların tespiti noktasında hepinizin desteğine ihtiyacım var. Büyükşehir Belediye Meclisinde Sayalar’da yapılan kaçak bir yapının fotoğrafını paylaşmıştım. Sadece helikopterlerle tespit edilebilecek bir şekilde inşa edilmiş. Üstelik bu yapıyı yapan arkadaş bir siyasi partinin de yöneticisi. Bana sürekli Başkanım bana biraz süre ver diyordu. En sonunda ona senin işini çözdük dedim ve bir sabah ekipleri göndererek bu yapıyı yıktırdım. Hatta ulusal basına dahi yansıdı bu yıkım. Ben buradan bir kez daha söylüyorum; bu kaçak yapıları yapanların kartvizitlerinde ne yazarsa yazsın, amcası, abisi, dayısı kim olursa olsun buraları tek tek yıkacağım. İmarlı araziler dururken gelip tarım arazisine beton dökeceksin, oradaki çiftçiliği, hayvancılığı bitireceksin, sonra yan tarafta hayvancılık yapanın tezek kokusundan rahatsız olup belediyeye şikâyet edeceksin, ben de sana göz açtıracağım öyle mi? Öyle yağma yok! Ben sizlerden bu mücadelede destek istiyorum. Bize miras değil emanet olarak bırakılan bu topraklara hep birlikte sahip çıkalım.” ifadelerini kullandı.

Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, STK Temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Tören çiftçilerin tohumlarını teslim almalarının ardından sona erdi.