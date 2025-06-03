Sayalarspor Deplasmanda Farklı Kazandı: 4-1
İstanbul 2. Amatör Küme 1. Grup'ta mücadele eden Sayalarspor, deplasmanda Örencikspor'u 4-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
İlk yarıyı 2-0 önde kapattı
İzzettin Stadı'nda oynanan karşılaşmada maça etkili başlayan Sayalarspor, 20. dakikada Hanifi Kur’an’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını sürdüren Silivri temsilcisi, 35. dakikada Eren Yenigün’ün kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
Örencik umutlandı, Sercan fişi çekti
Ev sahibi ekip ikinci yarıda oyuna ortak olmak için baskısını artırdı. 68. dakikada Muhammet Ali Aslanyavrusu’nun golüyle fark bire inse de, Sayalarspor bu gole 80. dakikada Sercan Türkyılmaz’ın golüyle yanıt verdi: 3-1. Sercan, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru belirledi: 4-1.
Puanını 22’ye yükseltti
Bu galibiyetle puanını 22’ye yükselten Sayalarspor, haftayı dördüncü sırada tamamladı. Ev sahibi Örencikspor ise 7 puanda kaldı.