SAYEM, sertifikalı eğitim programlarını tanıttı

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM), Tuzla Belediyesi tarafından 6’ncısı düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı’nda stant açarak, +1 Uygulamalı Eğitim Modeli, mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetleri ve sertifikalı eğitim programları hakkında bilgilendirme yaptı.

Tuzla Belediyesi, iş birliğinde hayata geçirilen Kariyer ve İstihdam Fuarı 22-23 Aralık tarihlerinde Tuzla Marina’da gerçekleştirildi. İş arayan vatandaşla işvereni buluşturmak gayesiyle 6’ncısı düzenlenen fuarda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi de (SAYEM) yer aldı. Üniversite ile ilgili genel bilgilerin aktarıldığı fuarda, SAYEM’in sertifikalı eğitim programları ile mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetleri tanıtıldı. SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ise iş dünyasına nitelikli insan yetiştiren +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile ilgili bilgileri ziyaretçilerle paylaştı.