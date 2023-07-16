Sayfiye bölgelerine yönelik denetimler sürüyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik, sayfiye bölgelerinde yoğun denetimler sürüyor. Yapılan kimlik kontrollerinde 8 kişi gözaltına alınırken, kimliksiz 14 kişi sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi.

Bursa’da emniyet güçleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulamaları devam ediyor. Bursa’nın sayfiye bölgelerinden Mudanya ve Gemlik yolunda sabahın erken saatlerinden itibaren toplu taşıma araçları ve yabancı plakalı araçlara yönelik Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun denetim gerçekleştirdi. Polis, terörle mücadele, trafik şube müdürlüğü ve ilçe emniyet ekipleri, tek tek araçlarda kimlik kontrollerini yaparken, gün sonuna kadar uygulamanın devam edeceği ifade edildi.

Şu ana kadar yapılan uygulama da aranan 8 kişi gözaltına alınırken, kimliksiz 14 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi.