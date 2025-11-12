Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 60 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren Saygınlar Kulübü, 7 ayda bin 764 üyeye ulaştı.

Kulüpte üyeler için spor, sanat, kültür ve sağlık alanlarında çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Üyeler, "Akademi Topluluğu", "Yeşil Sevenler Topluluğu", "Sağlıklı Yaşam Topluluğu", "Kültür Sanat Topluluğu", "Torun Topluluğu" ve "5 Çayı Topluluğu" adı altında düzenlenen etkinliklere katılabiliyor. Yeşil Sevenler Topluluğu’nda fidan dikimi, orman gezileri ve piknikler; Akademi Topluluğu’nda ise kitap tahlilleri ile hukuk ve dolandırıcılığa karşı korunma eğitimleri veriliyor.

Sağlıklı Yaşam Topluluğu’nda şeker ve tansiyon ölçümleri ile hafta içi her gün egzersiz programları uygulanırken, Kültür Sanat Topluluğu’nda el sanatları, sergi, müze gezileri ve koro etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Kültür Sanat Topluluğu’ndaki üyeler el sanatları, sergi ve müze gezileri ile tarihi daha yakından tanıma imkanı buluyor. Bu topluluğun üyeleri ayrıca Türk ve halk müziği koro etkinliklerine de katılabiliyor.

Kuşaklar arası iletişimi geliştirmek amacıyla kurulan Torun Topluluğunda ise üyeler haftanın bir günü çocuk gelişim uzmanı eşliğinde torunlarını da Saygınlar Kulübü’ne getiriyor. 5 Çayı Topluluğu’nun üyeleri de evlerinde çeşitli yiyecekler hazırlayıp burada sohbet eşliğinde tüketebiliyor.