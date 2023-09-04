Sazlıbosna Barajı'nda bataklığa saplanan köpeğin kurtarılma anı kamerada

Aşırı sıcaklar nedeniyle kuruyan Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’nda oluşan bataklığa saplanan köpeği balık tutmaya giden vatandaşlar kurtardı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul’da aşırı sıcaklar nedeniyle birçok barajın bir kısmı kuruyarak bataklığa dönüştü. Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’nda bir köpek bataklığa saplanıp mahsur kaldı. Baraja balık tutmaya giden Ayhan Şenses ve 2 arkadaşı köpeğin bataklığa saplandığını fark etti. Hemen ekiplere ihbarda bulunan arkadaşlar yardım gelmeyince bataklığa girdi. İlk olarak köpeğin saldırması sonucu sopa bulup yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda köpeği çıkardılar. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Köpeği kurtaran Ayhan Şenses “O gün işten sonra arkadaşlarla balık tutmaya gittik. Giderken herhangi bir şey görmedik. Dönüşte son anda köpeği fark ettik. Bataklığa batmış hiç hali kalmamıştı. Onu o şekilde orada bırakamazdık. Arkadaşlarla itfaiye, hayvan kurtarma ve polisi aradık ama geri dönüş olmadı. Hayvanda olsa burada söz konusu olan bir can. Bataklığa batma pahasına girdim. Şansım yoktu. Ya bende batacaktım yada köpek batacaktı. Batma tehlikesi vardı ama vazgeçmedim. İlk gittiğimde saldırmaya çalıştı. Geri gidip bir yerden sopa kırıp getirdim. Sopayla çıkardım ama tekrar gömüldü. Sonra diğer arkadaşımdan yardım istedim. Ortalama yarım saat bir saat uğraştım. En sonunda çıkarttık. Çıktıktan sonra sürekli geri dönüp baktı. Çok şükür onu da kendimizi de kurtardık. Normalde Sazlıbosna gittiğim bir yer değildi ama o gün oraya gidelim dedim. İyi ki de ki gitmişim. Yine gideceğim umarım öyle bir şeyle karşılaşmayız” dedi.