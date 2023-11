School of Akmerkez by Wise Akademi'de tiyatro sezonu açıldı

TAKİP ET

School of Akmerkez by Wise Akademi, Kasım ayı ve ara tatil boyunca çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedefleyen tiyatro sezonunu başlatıyor.

School of Akmerkez by Wise Akademi, eğitim ve eğlenceyi harmanlayarak çocukların gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan programı ile Kasım ayı ve ara tatil boyunca, tiyatro oyunları aracılığıyla çocukların hayal güçlerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Yeni sezonda School of Akmerkez by Wise Akademi, dünyada ilk kez yapılan ebeveyn-çocuk tiyatroları ile deneyime imza atacak. Bu özel tiyatro deneyimi, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşamalarına ve birlikte öğrenmelerine olanak tanıyacak. Çocuklar, “Adını Çocuklar Koysun” oyunu ile hayvanlardan çevre bilincini, dostluğu, kardeşliği ve dayanışmayı öğrenirken, “At” kukla oyunu ile dijital dünya ve kendi düşsel dünyası arasındaki farkı sözsüz deneyimleyecekler. “Çinyo ile Markonyo”nun ebeveyn-çocuk tiyatrosu ile iplerinden kurtulmak isteyen bir kukla olan Çinyo ile onun için her şeyin iyi olmasını isteyen ustası Markonyo’nun hikayesine tanıklık edecekler. Çocuklar, “Hansel ve Gretel Doğa Dostları” masalını modern bir bakış açısıyla deneyimleyecek. “Lıkır’ın Doğum Günü”, kelebek olmak istemeyen, küçük tırtıl Lıkır’ın hikayesini çocuklara unutamayacakları bir oyunla anlatıyor. “Sessiz Adam ve Sinek” oyunu ile Sessiz Adam’ın piknik yaparken onunla oynamak isteyen bir sinekle yaşadığı ‘arkadaşlık’ hikayesi, 7’den 77’ye herkes için eğlenceye dönüşecek.