School of Akmerkez by Wise Akademi'de yaz okulu başladı

School of Akmerkez by Wise Akademi, uzman eğitmenler eşliğinde oyun, dans, sanat, doğa ve spor etkinlikleriyle başladı.

Akmerkez, çocuklara ve yetişkinlere yönelik dans, sanat, doğa ve spor aktiviteleriyle yaz tatilinde birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 3 Temmuz - 10 Ağustos tarihlerini kapsayan yaz tatil boyunca hem School of Akmerkez by Wise Akademi’de hem de Akmerkez etkinlik alanında her yaş grubundan çocuğa ve ebeveynlere hitap eden birçok aktivite gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre, School of Akmerkez by Wise Akademi’de 6 hafta boyunca sürecek aktivitelerde çocuklar, sabah sporu ile başlayacak ve sanat, dans, bilim ve permakültür atölyeleri ile yaz tatili boyunca eğlenirken öğrenmenin tadını çıkaracaklar. Birbirinden çeşitli ve eğitici yaz tatil programında uzman eğitmenler eşliğinde; Colorz ile Üretici Çocuk, Sanat Terapisi ile Kendimi Keşfediyorum, SYLVAN Learning ile Robotik Kodlama ve STEM Atölyesi, P4C Çocuklar için Felsefe Atölyesi başta olmak üzere Decathlon ile Sabah Sporu, Permakültür Atölyesi ile "Sürdürülebilir Tarım" yöntemleri hakkında çocuklar alanında uzman eşliğinde eğitim alacaklar. Ayrıca hiphop ve zumba gibi çeşitli dans atölyeleriyle beraber drama ve dil gelişim oyunu gibi keyifli atölye ve etkinlik çalışmaları yer alacak.

Uzman eğitmenler eşliğinde yaz okulu

Uzman psikologlardan oluşan ekibiyle bireylerin erken çocukluktan itibaren etkileşimde oldukları diğer kişilerle birlikte “iyi olma haline” destek olmak amacıyla psikoloji temelli eğitim içerikleri üreten ve uygulayan Wise Akademi yalnızca çocuğu değil, onun sosyal dünyasının derin paydaşları olan ebeveynleri ile öğretmenlerini de çalışmalarına dahil ediyor.

AVM ev sahipliğinde gerçekleşecek olan eğitimlerin alanında uzman isimleri ise şöyle; Wise Akademi Kurucusu ve aktif olarak akademi bünyesinde ebeveyn-çocuk tiyatro oyunları sahneleyen Vildan Güleç ebeveyn-çocuk hikâye kitapları yazıyor. Akademide ‘Çocuk Gelişimi Uzmanı’ olarak çalışmalarına devam etmekte olan Deniz Keklikçi, ebeveyn ve çocuklarla yapılacak olan atölye çalışmaları için içerik üretip aynı zamanda atölye eğitmenliği yapıyor. Wise Akademi Uygulayıcı Psikolog Tuğba Sipahi Börekçi, sanatla terapi ve üreticilik, bilinçli farkındalık, öz şefkatli farkındalık, duygu koçluğu, şiddetsiz iletişim, psikolojik iyi oluş, grupla psikolojik danışma, gelişim psikolojisi, masal terapi ve aile içi iletişimi gibi alanlarda çalışmalar yapıyor. Sanat Tarihçisi ve Drama Lideri Semra Özruh, akademide Drama atölye çalışmalarını sürdürüyor. Dans eğitmeni Umut Tokgöz ve İrem Gül, School of Akmerkez by Wise Akademi’de çocuklar için düzenlenecek dans atölyelerinde eğitmen olarak yer alırken Permakültür Eğitmeni Dilek Yürük ise "Ek Biç Ye İç" ekibinde eğitim ve atölyeler sorumlusu olarak akademide yer alıyor.

3 Temmuz - 10 Ağustos School of Akmerkez by Wise Akademi Yaz Tatili Programı şöyle açıklandı:

Pazartesi

09.30-10.00 Decathlon ile Sabah Sporu

10.00-11.00 Permakültür "Sürdürülebilir Tarım"

11.00-12.00 Colorz ile Üretici Çocuk “Doğa ve Sanat

12.00-13.00 Öğle Yemeği

13.00-14.00 Drama

14.00-15.00 Drama

15.00-16.00 Sanat Terapisi ile Kendimi Keşfediyorum

Salı

09.30-10.00 Decathlon ile Sabah Sporu

10.00-11.00 Permakültür "Sürdürülebilir Tarım"

11.00-12.00 Colorz ile Üretici Çocuk “Doğa ve Sanat

12.00-13.00 Öğle Yemeği

13.00-14.00 Dil Gelişimi Oyunları

14.00-15.00 Dans! Hip-Hop ve Zumba

15.00-16.00 SYLVAN Learning ile Robotik Kodlama ve STEM Atölyesi

Çarşamba

09.30-10.00 Decathlon ile Sabah Sporu

10.00-11.00 Permakültür "Sürdürülebilir Tarım"

11.00-12.00 Colorz ile Üretici Çocuk “Doğa ve Sanat

12.00-13.00 Öğle Yemeği

13.00-14.00 Drama

14.00-15.00 Drama

15.00-16.00 P4C Çocuklar için Felsefe Atölyesi

Perşembe

09.30-10.00 Decathlon ile Sabah Sporu

10.00-11.00 Permakültür "Sürdürülebilir Tarım"

11.00-12.00 Colorz ile Üretici Çocuk “Doğa ve Sanat

12.00-13.00 Öğle Yemeği

13.00-14.00 Dil Gelişimi Oyunları

14.00-15.00 Dans! Hip-Hop ve Zumba

15.00-16.00 SYLVAN Learning ile Robotik Kodlama ve STEM Atölyesi