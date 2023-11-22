Scooter ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada

Tekirdağ Çorlu'da traktörün dönüş yaptığı sırada sağından geçiş yaparken çarpışan scooter sürücüsü yaralandı.

Scooter ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Tekirdağ Çorlu’da traktörün dönüş yaptığı sırada sağından geçiş yaparken çarpışan scooter sürücüsü yaralandı.

Kaza, Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Gülhan Sokak kesişiminde meydana geldi. Hürriyet Caddesi’nde seyrederken Gülhan Sokak’a dönüş yapmak isteyen belediyeye ait traktör ile Türkgücü istikametine seyreden Kürşat A.’nın kullandığı scooter çarpıştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaza sonrası devrilen scooterın sürücüsü Kürşat A. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.