Scooter kullanan Dilara Gül'ün ölümüne ilişkin davada bilirkişi Gül'ü asli kusurlu buldu

Şişli’de scooter kullanan Dilara Gül’e çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılandı davada bilirkişi raporu geldi. Rapora göre, Gül’ün trafik ışıkları sarı yanıyorken sola dönüş yasağı olan yerde şerit değiştirdiği ve bu bakımdan kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Şişli Halaskargazi Caddesi’nde seyir halindeki aracıyla, scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül’e çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanık Hakan Akçelik’in ‘taksirle öldürme’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 12.Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada tutuksuz sanık Hakan Akçelik ve tarafların avukatı hazır bulundu. Mahkeme, olay yerinde keşif yapıldığını ve bilirkişi raporunun sunulduğunu belirtti.

Maktul asli kusurlu, sanık ise tali kusurlu bulundu

Dosyaya gelen bilirkişi raporuna göre, maktul Dilara Gül’ün sevk ve idaresindeki elektrikli scooter ile sağ şeritte seyir halindeyken trafik ışıkları sarı yanıyorken sola dönüş yasağı olan yerde şerit değiştirdiği ve bu bakımdan kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu kaydedildi. Öte yandan rapora göre sanık Hakan Akçelik’in ise kendi istikametine sarı ışık yandığı sırada hızını azaltmayarak seyrine devam ettiği ve bu yönden tali kusurlu olduğu aktarıldı.

Duruşmada rapora ilişkin beyanda bulunan müşteki avukatı raporu kabul etmediklerini söyleyerek dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmesini talep etti. Sanık avukatı ise raporun bir kısmını kabul ettiklerini, dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmesinin mahkemenin takdirine bıraktıklarını ve müvekkilinin adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme, dosyanın kusur durumunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.