Scooterlu şehre geldi, gelir gelmez ceza yedi

Kadıköy’de yapılan denetimde durdurulan gencin alkollü bir şekilde scooter kullandığı tespit edildi. Elektrikli scooter kiralama uygulaması olmayan Manisa’dan İstanbul’a gelip kiraladığı scooter ile ceza yiyen gencin ceza karşısında verdiği tepki ilginç anlara sahne oldu. Ceza kesilen genç, “İstanbul’a ikinci gelişim. Şaka gibi oldu. Şaşırdım, yasak olduğunu bilmiyordum” dedi.

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği’nce trafik denetimi gerçekleştirildi. Caddebostan’da mobil scooter uygulaması üzerinden kiraladığı elektrikli scooter ile polis ekipleri tarafından durdurulan Y.E.Y. (17) hakkında alkol metreyle yapılan ölçüm sonrası promil değerinin yasal sınırın üzerinde çıktığı gerekçesiyle, bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

"Manisa’dan geliyorum, orada scooter yok"

Alkollü şekilde elektrikli scooter kullanmaktan cezai işlem uygulanan Y.E.Y., “Şaka gibi, İstanbul’a ikinci gelişim, sık sık gelmiyorum. Manisa’dan geliyorum. Orada zaten scooter yok. Normalde İzmir’de kullandım. Burada ikinci ya da üçüncü kullanışım. Şaka gibi oldu gerçekten. Ben bilmiyorum burayı ama maalesef böyle denk geldi, yapacak bir şey yok. Şaşırdım normalde yasak olduğunu bile bilmiyordum. Scooter kullananların reflektör giymeleri gerektiğini ve alkollü kullanılmaması gerektiğini öğrendim” diye konuştu.