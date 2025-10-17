SEAH'ta bel ve boyun fıtığında ameliyatsız tedavi uygulaması başladı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Algoloji Kliniği, bel ve boyun fıtığına bağlı kronik ağrıların tedavisinde dünya genelinde öne çıkan nükleoplasti yöntemini başarıyla uygulamaya başladı.

Nükleoplasti, cerrahiye gerek kalmadan yapılan minimal invaziv bir yöntem olarak öne çıkıyor. İşlemde fıtık dokusu küçültülerek sinir üzerindeki baskı azaltılıyor ve ağrının kaynağı ortadan kaldırılıyor. Lokal anestezi altında, hastanın bilinci açık şekilde gerçekleştirilen işlem ortalama 20-30 dakika sürüyor. Hastalar aynı gün evlerine dönebiliyor. Klasik cerrahi yöntemlere kıyasla daha kısa iyileşme süresi, düşük komplikasyon riski ve günlük yaşama hızlı dönüş imkanı sunan nükleoplasti, kronik bel ve boyun ağrısı çeken hastalar için önemli bir alternatif oluşturuyor. SEAH Algoloji Kliniği ekibi, ağrı tedavisinde bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek Sakarya’daki hastalara güncel, etkili ve güvenli yöntemler sunuyor.