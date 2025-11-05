SEAH'ta Suda Doğum uygulaması yeniden başladı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsünde bir süredir ara verilen "Suda Doğum" yöntemi yeniden uygulanmaya başladı.

Anne ve bebek sağlığı açısından normal doğumun önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen gebe sınıfları ve okullarındaki eğitimler tüm hızıyla sürerken, normal doğumun daha konforlu ve sancısız gerçekleşmesini sağlayan suda doğum uygulaması anne adaylarından yoğun ilgi görüyor. Anne adaylarının yakından takip ettiği uygulamaya bir süre önce yeniden başlayan SEAH Kadın Doğum Kliniğinde, bu yöntemle bir kız bebek dünyaya getiren Pınar Gevrek, normal doğum planlarken ebelerin yönlendirmesiyle hastanede suda doğum imkanı olduğunu öğrendiğini belirtti. Gevrek, "Suda doğumu daha önce sosyal medyada görmüştüm ve konuyla ilgili az çok bilgi sahibiydim. Burada böyle bir hizmet olduğundan haberim yoktu. Ebe hanımın söylemesi üzerine kabul ettim ve doğumumu bu şekilde yaptım. Bu yöntem bana doğum sürecinde çok yardımcı oldu, herkese tavsiye ediyorum; imkanı olan suda doğum yapsın" diye konuştu.

Suda doğumun yararlarına ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Hilal Uslu Yuvacı, uygulamanın hem anne hem de bebek açısından birçok avantaj sunduğunu belirtti. Doç. Dr. Yuvacı, "Suda doğum, annenin gevşemesine yardımcı olarak doğum ağrısını azaltan, kasların daha etkin çalışmasını sağlayan ve doğum süresini kısaltabilen doğal bir yöntemdir. Ilık suyun rahatlatıcı etkisi sayesinde anne daha az stres yaşar, bu da doğumun daha fizyolojik ve kontrollü ilerlemesini sağlar. Hastanemizde bunun için hazırladığımız güzel bir odamız var. Odanın içinde doğum sürecinde anne adayımızın kendini evinde hissedeceği bir ortam oluşturmaya çalıştık. Bu odada yine doğum eyleminin takip edildiği bir su küvetimiz var. Stresi mümkün mertebe ne kadar azaltırsak doğum o kadar kolaylaşıyor. Uygun anne adaylarında, gerekli hijyen ve güvenlik şartları sağlandığında bu yöntem oldukça güvenlidir" ifadelerini kullandı.