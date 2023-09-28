Sebastian Szymanski, 7. golüne ulaştı

Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Başakşehir’e attığı gollerle sarı-lacivertli formayla 7. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 4-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Szymanski de mücadelenin 20 ve 80. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Ligde Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 3 gol attı. Szymanski bu sezon geride kalan müsabakalarda 7 gol kaydederken, 4 de asist üretti.

Mücadeleye 11’de başlayan Szymanski, 90 dakika sahada kalırken, savunmada da yaptığı kritik hamlelerle tribünlerden büyük alkış aldı.