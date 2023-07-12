Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, 24 yaşındaki Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski’yi 4 yıllığına renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Dzeko, Alexander Djiku ve Umut Nayir’den sonra geçen sezon kiralık olarak Hollanda ekiplerinden Feyenoord’da forma giyen 24 yaşındaki Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski’yi kadrosuna kattı. Polonyalı milli orta saha oyuncusu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törende kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Szymanski, “Burada, Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım” dedi.

Sebastian Szymanski, sezonu şampiyon olarak tamamlayan Feyenoord’da 40 resmi maça çıkarken 10 gol 8 asistlik performans sergiledi.

KAP’a da bildirildi

Fenerbahçe, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski’nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC Kulübü’ne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Euro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız” denildi.