Sebastian Szymanski, gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Antalyaspor'a attığı golle sarı-lacivertli formayla gol katkısına devam etti.

Sebastian Szymanski, gollerine devam etti
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Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Antalyaspor’a attığı golle sarı-lacivertli formayla gol katkısına devam etti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi takıma kattığı Szymanski, gol katkısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Polonyalı orta saha, 80. dakikada takımının galibiyet golüne imza attı. Ligin 2. haftasında Samsunspor filelerini de havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde gösterdiği başarılı performansta önemli rol oynayan Szymanski, bu sezon toplam 5 gol, 4 asist üretti.

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Mücadeleye 11’de başlayan Szymanski, 89. dakikada yerini Alexander Djiku’ye bıraktı.