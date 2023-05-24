Sebastien Haller ile Borussia Dortmund bambaşka

Borussia Dortmund’da sezon başında kanser teşhisi koyulan ve FIFA Dünya Kupası sonrası hastalığını atlatan Fildişi Sahilli futbolcu Sebastien Haller, son haftalarında gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında takımına en çok katkı sağlayan futbolcuların arasında yer aldı.

Fildişi Sahilli futbolcu Sebastien Haller, sezon başında Ajax’tan, Borussia Dortmund’a transfer olmuş ve Erling Haaland sonrasında gol yükünü çekmesi için beklentilerin hedefinde yer almıştı. Takıma katılmasıyla birlikte golcü futbolcuya yapılan kontrol sonrasında kanser teşhisi konulmuş ve tedavisine başlanmıştı. Yakalandığı hastalığı hızlı bir şekilde atlatan Haller, FIFA Dünya Kupası sonrası sahalara döndü.

Haller, ligin son haftalarında gösterdiği performansla tekrardan adından söz ettirmeyi başardı ve sarı-siyahlılar ile ligde oynadığı son 3 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcu, ligde son hafta oynayacakları maçtan galip ayrılmaları durumunda takımıyla ilk şampiyonluğunu kazanacak.

Haller’li Dortmund bambaşka

Sebastien Haller’in tedavi süresince forma giymediği 15 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Borussia Dortmund 6. sırada bulunuyordu. Sahalara döndükten sonra Haller’in oynadığı 18 müsabakada Alman ekibi, 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı ve zirveye yerleşti.

Yıldız futbolcunun geri dönüşüyle birlikte Dortmund, Bundesliga’nın bitimine 1 hafta kala 2. sırada bulunan Bayern Münih’in 2 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor. Dortmund, 27 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mainz 05 karşılaşmasını kazanması halinde Bundesliga’da 9. kez mutlu sona ulaşacak.

Başarılı futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 18 karşılaşmada 9 gol atarken, 5 de asist üretti.