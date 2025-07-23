Sebze bahçesine gitti, su kuyusunda ölü bulundu

Çanakkale'de sebze bahçesine bir kadın su kuyusunda ölü bulundu.

Sebze bahçesine gitti, su kuyusunda ölü bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’de sebze bahçesine bir kadın su kuyusunda ölü bulundu.

Çan’da yaşayan Havva Ş. (67) ile eşi Muharrem Ş. ilçeye bağlı Kocayayla köyüne gitti. Köydeki sebze bahçesine giden Havva Ş.’nin eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan arama çalışmalarında kayıp kadının cansız bedeni 6 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından Havva Ş’nin cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.