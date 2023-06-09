Seç Market 'Gücünle Gülümse' projesi ile kadın girişimcileri destekliyor

Seç Market’in kadın girişimcileri desteklemek amacıyla başlattığı “Gücünle Gülümse” projesinin ilk ayağı, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle düzenlenen “Girişimcilik ve Perakende Yönetimi Eğitim Programı” ile başlıyor.

Sunduğu bayilik iş modeliyle mahalle esnafını ve girişimciliği destekleyen ve kadın iş ortaklarının sayısını daha da artırmayı hedefleyen Seç Market; kadın girişimcilere özel destek programını başlatıyor. “Gücünle Gülümse” adı verilen proje kapsamında ilk olarak Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle “Girişimcilik ve Perakende Yönetimi Eğitim Programı” düzenlenecek. Online olarak gerçekleşecek ve toplam 24 saat sürecek program bünyesinde, kadın girişimci adaylarına girişimcilik ve perakende sektörüyle ilgili eğitimler verilecek.

Seç Market’in “Gücünle Gülümse” projesi, kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesi adına global ölçekte örnek çalışmalara imza atan Yıldız Holding Kadın Platformu’nun hedeflerine de olumlu katkı sağlayacak.

Başvuru için ön şart aranmıyor

Herhangi bir ön şart bulunmayan program için başvurular değerlendirildikten sonra uygun görülen 50 kadın girişimci adayı eğitime kabul edilecek. Toplamda 24 saat sürecek 8 günlük eğitimi tamamlayan katılımcılar sertifika almaya da hak kazanacak. “Girişimcilik ve İlişki Yönetimi”, “Perakende Yönetimi” ve “Seç Market Modeli ile Gücünle Gülümse” başlıklı 3 modülden oluşan eğitim programı kapsamında; girişimciliğin öneminden iletişim ve ilişki yönetimine, perakendede ürün yönetiminden dijital dönüşüme, finansal farkındalıktan mağazacılık ve Seç Market iş modeline kadar perakende sektöründe girişimciliğe ilişkin çeşitli eğitimler gerçekleştirilecek. Girişimcilik programıyla ilgili 7 Haziran’da başlayacak başvurular 21 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvurular www.secmarket.com.tr adresinden online olarak yapılabilecek.

Altan Sekmen: “Kadın girişimcilerin sayısının artması için çalışıyoruz”

Projenin kadın girişimciliğini destekleyeceğini ifade eden Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin franchising modeliyle faaliyet gösteren en büyük gıda perakende markalarından biri olarak fırsat eşitliği alanındaki çalışmalar bizim için çok değerli. Çoğunluğunu aile işletmelerinin oluşturduğu iş ortaklarımızın yaklaşık yüzde 10’u kadın girişimcilerden oluşuyor. Önümüzdeki dönemde Seç tabelası altında kendi mağazasının sahibi olan kadın iş ortaklarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. İlk adımını BÜYEM iş birliğiyle gerçekleşecek eğitimle atacağımız “Gücünle Gülümse” projemiz ile kadınlar için iş hayatında fırsat eşitliği sağlanması ve kadın girişimcilerin desteklenmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek.”

Begüm Mutuş: “Eşitlik ve kapsayıcılık üzerine kurulmuş bir kurum kültürü yaratmaya çalışıyoruz”

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş da, Gücünle Gülümse projesinin Türkiye’de kadın girişimciliğini teşvik etmek adına değerli bir rol model oluşturduğunu ifade ederek, “Yıldız Holding ve şirketlerinde fırsat eşitliği konusundaki duruşumuzu sadece söylem değil tüm eylemlerimizde de yansıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eşitlik ve kapsayıcılık üzerine kurulu bir kurum kültürünün inşasına katkıda bulunarak kadınların önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyoruz. UN Women ile imzaladığımız mutabakat çerçevesinde gerek ülkemizde gerekse de global alanda kadın girişimciliğini ve değer zincirini desteklemeyi hedefliyoruz. Seç Marketler’in Gücünle Gülümse projesi, fırsat eşitliği alanında ortaya koyduğumuz vizyona ve girişimci kadınlara somut katkı sağlayacak” dedi.