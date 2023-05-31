Seç Market Bursa'da esnafla buluştu

Perakende sektöründe esnafı destekleyip güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Bursa’da potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi. Genel Müdür Altan Sekmen, toplantıda geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle buluşturan Seç Market iş modelini, esnafa ve yerel ekonomiye sağladıkları katkıyı anlattı.

Seç Market, Bursa’da halihazırda kendi işletmesi olan veya bu alanda yatırım yapmak isteyen potansiyel iş ortaklarıyla buluştu. Toplantıya katılan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, katılımcıların sorularını yanıtlayarak, Seç Market’in bugün Türkiye genelinde 2 bin 500’ü aşan mağaza sayısıyla sektöre kattığı değerle ilgili bilgi verdi. Sekmen, tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da küçük esnafı rekabette güçlendirirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. Sekmen, "Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getiren Seç Market, esnafa ve müşterilerine sağladığı avantajlarla Türkiye genelindeki mağaza sayısını hızla artırırken, ülke ekonomisine de katkı sunuyor. Mağaza sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip olan Seç Market’in iş ortakları arasında yüzde 10’u aşan oranda kadın girişimci de bulunuyor. Ekseriya aile işletmesi olan Seç Marketlerde önemli sayıda kadın da ailesiyle beraber çalışıyor veya istihdam ediliyor. Bu yönüyle Seç Market, kadın girişimciliği ve istihdamına da destek veriyor" dedi.

Seç Market iş modelinde, Seç iş ortaklarının kendi işinin sahibi olmaya ve "mahalleden biri" kalmaya devam ettiğini ifade eden Sekmen, "Bayi sahipleri aynı zamanda kurumsal bir yapının parçası oluyor. Mağazalarını modern bir görünüme ve işleyişe kavuşturuyorlar. İş ortakları Seç Market’in tedarik gücü sayesinde ürünlerini uygun fiyatlarla, hızlı ve kolay bir şekilde temin ederek sektördeki rekabette önemli bir avantaj elde ediyor. İsterlerse raflarında bulundukları bölgenin yöresel ürünlerine de yer vererek yerel üreticilerin de ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunuyorlar. Kurumsal ve güvenilir bir kimlik, modern görünüm ve uygun fiyatlar müşteri memnuniyetinin de artmasını sağlıyor. İş birliği çerçevesinde; Seç Market’e dönüşen esnafa mağaza içi yerleşim ve raf dizilimi, dijital altyapı, sosyal medya iletişimi gibi alanlarda destek veriliyor; operasyon ve finans yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri veriliyor" diye konuştu.