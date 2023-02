Seçer, sezaryenle doğan minik Ali Eren ile buluştu

TAKİP ET

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, deprem felaketinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Hatay’ın Samandağ ilçesinden Mersin’e getirilen ve bebek mutluluğu yaşayan Çakır çiftini hastanede ziyaret etti. Başkan Seçer ve Meral Seçer, bu anı 4 yıldır bekleyen ve yeni doğum yapan anne Sara Çakır ve baba Mahir Çakır ile özel hastanede bir araya gelerek mutluluklarını paylaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, anne Sara Çakır, baba Mahir Çakır ve dünyaya yeni gelen minik Ali Eren Çakır’ı ziyaret eden Başkan Seçer ve Meral Seçer, aileye Mersinli bir hayırsever vatandaşın da evlerini açacağının müjdesini verdi. Ziyarete, hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Deniz Örener ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Haldun Canova da katıldı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, Opr. Dr. Canova’nın gerçekleştirdiği operasyonla sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen minik Ali Eren’i sevdi.

Ailenin 4 yıllık bebek özlemi Mersin’de sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Deprem Koordinasyon Merkezi tarafından Hatay’dan Mersin’e getirilen Çakır çifti, 4 yıldır bekledikleri bebek özlemine Mersin’de kavuştu. Hatay’ın Samandağ ilçesinde felaketi yaşayan depremzede aile, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Mersin’e getirilerek Yenişehir Fuar Alanında hazırlanan konaklama merkezinde misafir edildi. Fuarda görevli bir yetkilinin fark etmesi üzerine anne Sara Çakır, özel bir hastaneye kaldırıldı ve doğumu burada yaptı. Bebeklerine yaşadıkları acı olay sonrası kavuşan depremzede aile, duygularını ve yaşadıklarını da Başkan Seçer ve Meral Seçer ile paylaştı. Aile, Seçer ve ekibine de teşekkür etti.

“İsmi ile yaşasın”

Başkan Seçer, gerçekleştirdikleri ziyarette minik Ali Eren‘i severek, “İsmi ile yaşasın. Büyük geçmiş olsun. Mersin’e Samandağ’dan geldiniz değil mi? Ben 2’nci gün oradaydım. Çok hasar gören yerlerden bir tanesi sizin Samandağ. Özellikle o girişte baktım sağlı sollu inanılmaz hiçbir şey kalmamış” dedi.

Anne Sara Çakır da “Hiç ev diye bir şey kalmamış. İyi ki sizin gibi insanlarla karşılaştık. İnanın o kadar yardım ettiler ki. Yani kiminle karşılaştıysam o kadar büyük yardımı oldu ki. Çok teşekkür ederim” diye yaşananları aktarırken, baba Mahir Çakır da Mersin’e nasıl geldiklerini anlatarak, “Mersin halkı çok duyarlı” diye konuştu.

Hastane yönetimine ve Opr. Dr. Canova’ya teşekkür eden Seçer, aileye bilgi vererek, “Gerçekten onların size çok büyük bir katkısı, desteği oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Durumu hastaneye bildirmiş arkadaşlar. Hemen kabul etmişler. ‘Herhangi bir ücretleme de yapmayız, tabi ki bu acılı günde esas olan milletimize sahip çıkmak, yardımlaşmak’ dediler telefonda. Gerçekten biz de çok duygulandık. Hemen sizi buraya getirmişler ve sağlıklı bir bebeğimiz olmuş. Sizin de sıhhatiniz iyi. Haldun hocamla konuştum; ‘anne de, bebeğimiz de iyi’ dedi” ifadelerini kullandı.

“Herkese kapımız açık”

Mersin halkının çok duyarlı olduğunu vurgulayan Seçer, “Buranın özelliği şu; Türkiye’nin her yanından gelen insanlar var. Onların her birinin ayrı bir hikayesi, mazisi var. Bu acılarınızı onlar çok iyi anlayabiliyor. Neden bir insan doğduğu yeri bırakıp bir başka kente gelsin? İşte böyle acılar yaşayabilir, orada kötü olaylar yaşayabilir, ekonomik sıkıntılar yaşar. ‘Gideyim çoluğuma çocuğuma daha güzel bir gelecek kurayım’ diye gelir. Acılı insan gelir ya da daha çok ‘güzel hayat yaşayayım’ diyen gelir. Ama acılar çeken, sorunlar yaşayan, sizler gibi böyle hiç hesapta olmayan badireler geçiren insanlar tabi ki doğaldır. Burası, her köşesi sizin, Türkiye’nindir. Mersin’imize herkesin gelmesini isteriz, herkese de kapımız açık. O anlamda da milletimizin bağrına basarız” şeklinde konuştu.

Çok üzüldüğünü ve 5 gün boyunca deprem bölgesinde olduğunu söyleyen Seçer, “Dün yine Hatay’ın merkezindeydim. Perşembe günü yine Hatay merkezdeydim. Salı günü yine oradaydık. Adıyaman, Maraş; bütün bölgeyi dolaştık, bütün ilçeleri dolaştık. Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep’in İslahiyesi’ni, Nurdağı’nı. Çok büyük hasarlar var ama 3 ilimiz, başta sizin Hatay’ın Samandağ, Defne ve Antakya; büyük geçmiş olsun” dedi.

“Her zaman devletin kurumları olarak belediyelerimizle yanınızdayız”

Aileye müjdeli bir haber veren Meral Seçer de “Hastaneden çıkınca hayırsever bir vatandaşımız evinde konaklatacak” şeklinde konuştu. Başkan Seçer de bu müjdenin üzerine, “Harika. Bunu da yeni duyuyorum. Bana da sürpriz oldu. O vatandaşımızın da gönlünden öyle gelmiş. Sizi dinlendirir birkaç gün. Ondan sonra Allah kerim. Her zaman devletin kurumları olarak belediyelerimizle yanınızdayız” diye konuştu.

Baba Mahir Çakır ise Başkan Seçer’e teşekkür ederek, “Türk halkı kenetli. Zor günlerinde, acı günlerinde Türk halkını kimse yıkamaz. Ben gönüllü arkadaşları gördüm, herkes birbirine yardım etmek için uğraşıyor. Türk halkı çok duyarlı. Zor günde birbirini tutuyor” dedi.

“Milletimizi büyük yapan da bu”

Başkan Seçer ise “Milletimizi büyük yapan da bu. Bu deprem çok büyük bir felaket, gerçekten çok üzüntülüyüz. Çok kayıplarımız var, çok üzüntüler var. Ancak milletimizin de bu konuda ne kadar alicenap bir millet olduğu, duyarlı olduğu, gerçekten insani vasıflarının ne kadar ön planda olduğunu herkes de görüyor. Tüm dünyadan da yardım geldi” diye aktardı.

“Kendi canımı hiçe saydım”

Anne Sara Çakır, doğum sürecinde yaşadıklarını anlatarak, “Başkanımız bize hastaneyi ayarladı, hastaneye geldik. Doğum oldu, çok şükür bebeğimize kavuştuk; Ali Eren doğdu. Uzun zaman bekledik. Tüp bebek tedavisiyle hamile kaldım. Sonra da 9 ay zaten zor bir süreçti. O son günü asla unutamam. O kadar korktum ki, kendi canımı hiçe saydım. Sadece bebeğime bir şey olmasın, en azından onu göreyim, en azından ona kavuşayım istedim. ‘Ne olacaksa sonra olsun’ diye düşündüm. Anlatılmaz duygular içindeyim. Çok şükür Allah bizi kavuşturdu. Eşimin yardımı olmasa kesinlikle biz oradan çıkamazdık. Eşime ‘öleceksen birlikte sarılıp beraber ölelim’ dedim. O kadar kötüydü ki duvar üstümüze çöktü. Kapı açılacak gibi değildi. Biz nasıl çıktık, nasıl geldik inanın bilmiyorum. Eşim bu kadar direnmeseydi o evden çıkamazdık. Allah razı olsun hepinizden” ifadelerini kullandı.