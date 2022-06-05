Seçim heyecanını Gülan Ailesiyle paylaştı
Ortaköy'de yapılan muhtarlık seçiminden zaferle çıkan Ramazan Yaman heyecanını, ani vefatıyla Ortaköy'ü yasa boğan eski Muhtar Ferhan Gülan'ın eşi ile paylaştı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Ani vefatıyla Ortaköy’ü adeta yasa boğan muhtar Ferhan Gülan’dan sonra muhtar seçilen Ramazan Yaman, seçim sonuçlarını öğrenir öğrenmez, heyecanını Ferhan Gülan’ın eşi Nuray Gülan ile paylaştı. Gülan’ın elini öperek “Rahmetli Ferhan ağabeyimizin bizlere bıraktığı hizmet bayrağını daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız” diyerek hayır duası aldı.
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