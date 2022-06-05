Seçim heyecanını Gülan Ailesiyle paylaştı

Ani vefatıyla Ortaköy’ü adeta yasa boğan muhtar Ferhan Gülan’dan sonra muhtar seçilen Ramazan Yaman, seçim sonuçlarını öğrenir öğrenmez, heyecanını Ferhan Gülan’ın eşi Nuray Gülan ile paylaştı. Gülan’ın elini öperek “Rahmetli Ferhan ağabeyimizin bizlere bıraktığı hizmet bayrağını daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız” diyerek hayır duası aldı.