Seçim öncesi okul bahçelerine bakım

Gebze Belediyesi ekipleri, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi vatandaşların oy kullanacağı okullarda çim biçme, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gebze’nin ana arterleri başta olmak üzere park ve bahçelerde çiçek dikimi, bakım ve peyzaj çalışmalarına ara vermeden devam eden Gebze Belediyesi ekipleri, ilçedeki okulların bahçelerinde de bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Yarın gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde vatandaşların oy kullanacağı okulların bahçelerinde çim biçme, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiren ekipler, belirlenen program dahilinde bakım çalışmalarını tamamlayacak.