İstanbul İl Siyaset Akademisi Başkanlığı tarafından İYİ Parti Silivri İlçe okul sorumlularına ve teşkilat üyelerine yönelik geçtiğimiz gün “Seçim Sandık Güvenliği” eğitimi verildi.

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Gökhan Ceylan ve yönetimi, eğitime katılan Avukat Çağla Kızilkoca, Siyaset Akademisi yetkilileri; Burcu Özdemir, Murat Altıntaş, Gülşen Çelik, Fatih Özbölük, Mehmet Murat Karalar, Dr.Fıliz Güneş ve Marmara bölge eğitimcisi Özlem Koçay'a teşekkür etti.