Seçkin Batuhan Fırıncı, Bursaspor'dan ayrıldı

Bursaspor’un genç futbolcusu Seçkin Batuhan Fırıncı, yeşil-beyazlı takımdan ayrıldığını belirterek, "Bursaspor’a uzun yıllar hizmet etmeyi isterdim fakat uzun süredir beklememe ve istememe rağmen profesyonel sözleşme ile bağıtlanmamam nedeni ile ve haklı nedenlerle bu kararı aldım" dedi.

Bursaspor’dan ayrılan genç futbolcu Seçkin Batuhan Fırıncı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Bursaspor camiası; yaklaşık 2 sene önce kapısından girdiğim Bursaspor Kulübü’nden hedeflerim doğrultusunda ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte üzerimde emeği olan; ilgi, saygı, düşünce, hassasiyet ve adalet ile olan yaklaşımlarıyla futbol odaklı tutum içinde olan kulüp yöneticileri ile değerli hocalarıma, tüm takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Bursaspor’a uzun yıllar hizmet etmeyi isterdim fakat uzun süredir beklememe ve istememe rağmen profesyonel sözleşme ile bağıtlanmamam nedeni ile ve haklı nedenlerle bu kararı aldım. Büyük Bursaspor camiasının tekrar hak ettiği yerlere gelmesini temenni ediyor, başarılar diliyorum. Saygılarımla."