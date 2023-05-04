Seda Sayan ve Ceylan aynı sahnede buluştu

Ünlü sanatçılar Seda Sayan ve Ceylan düğün için bir araya gelerek aynı sahnede düet yaptı. Siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan düğünde davetliler kıyılan nikahın ardından ünlü sanatçı Seda Sayan ve Ceylan’ın söylediği şarkılarla eğlenirken, Sayan’ın Ceylan ile birlikte yaptığı düet ise büyük ilgi gördü.

Seda Sayan ve Ceylan’ın sahne aldığı ve birlikte düet yaptığı Bingöllü işadamı BİNSAT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bingöl’ün oğlu Sait Bingöl, Dilara Durmaz ile geçtiğimiz gece İstanbul Kuruçeşme’de bulunan bir otelde düzenlenen düğünle dünya evine girdi.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Bingöl Eski Milletvekili Kazım Ataoğlu, 21. ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Mehmet Can, siyaset, bürokrasi, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı düğün töreninde çiftin nikahını Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir kıydı.

Davetliler kıyılan nikahın ardından Seda Sayan ve Ceylan’ın sahne aldığı düğünde eğlenirken, Ceylan’ın Seda Sayan ile yaptığı düet ise büyük ilgi gördü.

Oğlunun mutlu gününde misafirleriyle yakından ilgilenen İşadamı Cengiz Bingöl, düğün sonrası “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp bizzat katılım gösteren, mesaj yoluyla tebriklerini ileten, arayarak duasını paylaşan herkese sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz” açıklamasında bulundu.