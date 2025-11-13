SEDAŞ, 4 ilde 500 fidanı toprakla buluşturdu
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da 500 fidan dikti.
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da 500 fidan dikti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordine edilen etkinlik kapsamında, şirketin dağıtım faaliyet bölgesindeki 6 noktada eş zamanlı olarak fidan dikimi gerçekleştirildi. SEDAŞ yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı etkinlikte, Adapazarı Soğucak Orman Deposu, İzmit Yenikent Mahallesi, Karamürsel Akçat köyü, Gebze Cumaköy Mahallesi, Bolu Delice köyü ve Düzce Gümüşova Yeşilyayla köyünde 500 fidan toprakla buluşturuldu.