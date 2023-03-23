SEDAŞ'a müşteri deneyimini en iyi yöneten marka ödülü

SEDAŞ, bir internet sitesinin Türkiye’deki markaların müşteri memnuniyet yönetimini değerlendirdiği platformunda Müşteri deneyimini en iyi yöneten marka ödülünü kazandı.

Müşteri memnuniyeti platformu olan bir site, 8’inci kez en iyi müşteri deneyimini yaşatan markaları belirledi. 1 buçuk milyonu aşkın anket verisinin baz alındığı ‘Müşteri Deneyim Endeksi’ araştırması neticesine göre 60 farklı sektörden 113 marka arasında SEDAŞ ödüle layık görüldü. Enerji Dağıtım kategorisinde SEDAŞ, “Gold” ödülünü kazandı. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, “Şirket stratejilerimizi müşterileri daima önceleyerek kurguluyor, “Enerjimizin kaynağı müşterimizin memnuniyetidir” mottosu ile hareket ediyoruz. SEDAŞ’ın günden güne artan yatırımları müşteri memnuniyetine olumlu yansımakta. Bu olumlu yansımalar SEDAŞ ailesini motive ederken, çalışma şevkimizi artırıyor. Müşteri deneyimini sürekli geliştirmeyi hedefleyen bir hizmet sunabilmek için tüm müşteri geri bildirimlerini hızla dikkate alıyor, proaktif yaklaşımımızla etkin çözümler üretmeye çalışıyoruz. Özverili çalışmalarıyla bu başarıyı elde eden gerek sahada gerekse ofislerdeki tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.