SEDAŞ deprem bölgesinde yaraları sarıyor

SEDAŞ, depremlerden etkilenen illerde kesintisiz ve güvenli elektrik arzının sürdürülebilmesi için arıza onarım faaliyetlerine ve yardım çalışmalarına devam ediyor.

Depremlerin etkili olduğu bölgedeki afetzedelere yardım elinin uzatılmasına katkıda bulunmak için yardım çalışmalarını sürdüren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), tüm imkanlarını seferber etti. Depremin meydana geldiği günden itibaren destek ekiplerini oluşturan SEDAŞ, enerji ihtiyacına hızlı çözüm sunan jeneratörleri, elektrik ekipmanlarını ve İSG malzemeleri ile temel ihtiyaç yardım kolilerini depremzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye sevk etti. Depremin ilk gününden itibaren gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirten SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, enerji arzının sağlanmasına ve depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

"92 saha çalışanımızı bölgede dönüşümlü konuşlandırdık"

Afet bölgelerinde ihtiyaçların karşılanması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Odyakmaz "Depremin olduğu ilk günden itibaren başta AFAD olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tam koordinasyon halinde deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 36 kişilik teknik donanımlı destek ekibimizi, 10 adet jeneratörün de yer aldığı 4 tır ve 15 aracımızı Hatay ve Adıyaman illerine ulaştırdık. Bu süre zarfında takviye ekiplerimizi de organize ederek çadırkentlerin enerjilendirilmesi, aydınlatmaların devreye alınması ve arıza onarım faaliyetlerinin yürütülmesi için toplamda 92 saha çalışanımızı bölgede dönüşümlü konuşlandırdık. Başlattığımız yardım kampanyaları ile topladığımız ayni yardımlarımız AFAD aracılığı ile bölgeye ulaştı. Saha çalışmalarında kullanılmak üzere elektrik ekipmanlarının ve İSG malzemelerinin de bölgeye sevk edilmesini sağladık" dedi.

SEDAŞ üst yönetim ekibi olarak deprem bölgesini ziyaret ettiklerini ifade eden Odyakmaz, çalışmaları yerinde inceleyerek, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına dönük yardım organizasyonlarını sürdürdüklerini kaydetti.