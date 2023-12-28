SEDAŞ ekiplerine 'kaçak tüketim ve mevzuat' eğitimi

SEDAŞ eğitim salonunda ELDER tarafından gerçekleştirilen eğitimde mühendislere, elektrik enerjisinin yasal olmayan yollarla tüketilmesine yönelik uygulama ve teorik yöntemlerle ilgili bilgileri pekiştirildi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), 20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye enerji dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) mühendisleri için "kaçak tüketimi ve mevzuat eğitimi" düzenledi. SEDAŞ eğitim salonunda gerçekleşen eğitime, alçak gerilim-orta gerilim (AG-OG) dağıtım şebekesinde, işletme bakım-onarım çalışmaları ile ölçü devre saha çalışmalarında görev alan 17 elektrik ve elektrik-elektronik mühendisi, elektrik teknikeri ve teknisyenleri katıldı.

Kaçak elektrik ve usulsüz kullanıma karşı mücadelesini başarıyla sürdüren SEDAŞ ekipleri, yaptıkları denetimlerde tespit edilen kaçak kullanımları tutanakla kayıt altına alırken vatandaşlara yönelik hayati riskleri azaltmak amacıyla şebekede görülen kaçak elektrik bağlantılarını iptal ediyor.

Elektrik enerjisinin yasal olmayan yollarla tüketilmesinin önüne geçmeleri, uygulama ve teorik konulardaki mevzuat doğrultusunda tespit yapabilmeleri amacıyla verilen 2 günlük eğitimde SEDAŞ teknik ekiplerinin bilgi ve deneyimleri paylaşılırken, kaçak tüketiminin tanıtımı ve çeşitleri anlatıldı.