SEDAŞ'ın çalışmaları muhtarlara anlatıldı

SEDAŞ üst yönetim ekibinin, muhtar dernek başkanları ile yaptığı etkin iletişim toplantısının ikinci durağı Kocaeli oldu. Toplantıda, dernek başkanlarının talep ve önerileri masaya yatırıldı.

Kocaeli ve ilçe muhtar dernek başkanları ile buluşan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) yöneticileri, kent genelinde yürütülen elektrik dağıtım faaliyetleri hakkında muhtarları bilgilendirdi. Etkin iletişimi sürdürmek amacıyla SEDAŞ üst yönetim ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda muhtar dernek başkanlarının talep ve önerileri masaya yatırıldı.

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesindeki kamu kuruluşları ile koordinasyon içinde çalışmalar yürüttüklerini ve depremlerden etkilenen illerde kesintisiz ve güvenli elektrik arzının sürdürülebilmesi için arıza onarım faaliyetlerine devam ettiklerini açıklayan SEDAŞ yöneticileri, ayni yardımların da hızla deprem bölgesine nakledildiğini belirtti.

SEDAŞ’ın deprem bölgesinde görev alan ekiplerin çalışmalarından oluşan video gösterimi ve Kocaeli ile Gebze bölge müdürlüklerinin elektrik dağıtım faaliyetlerini yansıtan genel değerlendirme sunumu ile devam eden toplantıya, SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, SEDAŞ Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, SEDAŞ Şebeke Yatırımı Grup Müdürü Gökhan Öztürk, SEDAŞ Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Cem Barlas Kar, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin katıldı.