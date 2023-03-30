SEDAŞ'tan acil durum faaliyetleri için dronlu çözüm

SEDAŞ, faaliyet gösterdiği bölgelerde arıza, bakım ve acil durum faaliyetleri için aktif olarak İHA-1 sınıfı dronlarını kullanıma aldı.

Teknolojiyi yakından takip ederek yatırımlarını bu yönde planlayan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), bu çalışmalar neticesinde daha aktif ve seri hizmet için bünyelerine dahil ettikleri yüksek teknolojili 5 adet yeni dron kullanımına yönelik pilotaj eğitimlerini tamamladı. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde arıza, bakım ve acil durum faaliyetleri için aktif olarak İHA-1 sınıfı dronlarını kullanmaya başladı. Sahada kullanılacak olan cihazlar için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı 5 günlük eğitimde başarılı olan ve tamamı SEDAŞ personelinden oluşan 27 kişilik ekip kuruldu. Ayrıca olumsuz hava şartlarında arızanın hızlı tespitini sağlayan dronlar ile teknolojik filosunu güçlendiren SEDAŞ, özellikle havai enerji nakil hatlarında ihtimal dahilindeki acil durumlarda hızla müdahale desteği için dronlardan faydalanacak. Konuya ilişkin olarak SEDAŞ yöneticilerinden yapılan açıklamada, “EPDK onaylı ‘Uzaktan Multikopter Aracılığıyla Enerji Nakil Hatlarındaki Arıza ve Planlı Bakım/Onarım İşlerinin Tespit Edilmesi ve Hatlarda Oluşan Buz Yükünün Temizlenmesi’ projesi çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdik. Bu çerçevede elde edilen verileri ve saha ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak proje sonunda partner firma iş birliğinde 5 adet yeni dron tasarım ve üretim çalışmalarını tamamladık” ifadelerine yer verildi.