SEDAŞ'tan etkin iletişim toplantısı

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) üst yönetim ekibinin, muhtar dernek başkanları ile yaptığı etkin iletişim toplantılarının yeni durağı Düzce oldu.

Düzce’de yürütülen çalışmalar konusunda muhtar dernek başkanlarıyla bir araya gelen SEDAŞ üst yönetim ekibi, talep ve önerileri dinledi. Geçtiğimiz şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ilk gününden itibaren afet bölgesine destek verdiklerini belirten SEDAŞ yöneticileri, depremlerden etkilenen illerde kesintisiz ve güvenli elektrik verilebilmesi için arıza, onarım faaliyetlerine ve yardım çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Afet bölgesinde görev alan ekiplerin çalışmalarından oluşan video gösterimi ve Düzce Bölge Müdürlüğü’nün elektrik dağıtım faaliyetlerini yansıtan genel değerlendirme sunumu ile devam eden toplantıya; SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, SEDAŞ Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, SEDAŞ Düzce-Bolu Bölge Müdürü Serkan Yiğit, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, SEDAŞ bölge yöneticileri ile Düzce il ve ilçe muhtar dernek başkanları katıldı.

Sunumların ardından SEDAŞ yöneticileri muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.