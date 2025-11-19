SEDAŞ'tan kaçak elektrik uyarısı: 'Tespiti halinde suç duyurusu yapılır'

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce faaliyet bölgesindeki müşterilerini elektrik enerjisinin usulsüz ve kaçak kullanımı konusunda uyardı. Şirket, kaçak kullanım tespitinde cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, yeni konut veya iş yeri kiralayan ya da satın alan kişilerin, kendi adlarına aboneliklerini yaptırmadan kesinlikle elektrik kullanmamaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, ilk kez kullanılacak ve abonelik işlemleri daha önce yapılmamış olan binalarda öncelikle dağıtım bağlantı anlaşmalarının yapılması gerektiği ifade edildi.

"Kaçak elektrik kullanımı olarak değerlendirilmektedir"

Açıklama şöyle devam etti:

"Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketilmesi, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken ayrı bir hat çekmek suretiyle dağıtım sistemine müdahale ederek sayaçtan geçirilmeksizin elektrik enerjisi tüketilmesi, sayaçlara veya ölçü sistemine müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketilmesi, dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisinin mücbir sebep halleri dışında açılması kaçak elektrik kullanımı olarak değerlendirilmektedir."

"Suç duyurusu yapılmaktadır"

Ayrıca, kaçak elektrik kullanımının tespiti halinde, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunun altı çizilen açıklamada, "Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda usulsüz elektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde, tüketicinin yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılmaktadır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicilerde ise tüketicilerin dahil olduğu tüketici grubundan ait olduğu yıla ilişkin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Kararı ile belirtilen kesme-bağlama bedelinin 5 katı ücret tahsil edilmektedir. Kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi halinde ise cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yapılmaktadır" denildi.

"İlgili tarifenin 2,5 katı göz önüne alınarak hesaplama yapılmaktadır"

Kaçak enerji tükettiği tespit edilen tüketicinin, hesaplanan tüketim bedelinin ilgili tarifenin 2 katı ile çarpılarak fatura edildiği de aktarılarak, "Tüketicinin aynı veya başka bir kullanım yerinde mükerrer kaçak elektrik enerjisi tükettiğinin tespiti edilmesi durumunda da kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edildiği tarihte yürürlükte olan ilgili tarifenin 2,5 katı göz önüne alınarak hesaplama yapılmaktadır. Bu hesaplamalarda tüketimine göre düşük kademe, yüksek kademe ve yüksek tüketimli son kaynaklara uygulanan bedellerde faturalamada dikkate alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.