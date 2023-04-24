SEDAŞ yöneticileri Bolu'da

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) yöneticilerinin, muhtar dernek başkanları ile yaptığı iletişim toplantılarının son durağı Bolu oldu. SEDAŞ’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, muhtar dernek başkanlarının talep ve önerileri masaya yatırıldı.

SEDAŞ üst yönetim ekibinin, dağıtım faaliyet bölgesinde görev yapan muhtar dernek başkanları ile buluşmalarının sonuncusu Bolu’da gerçekleşti. Kesintisiz elektrik dağıtımı çerçevesinde yürütülen çalışmalar konusunda muhtar dernek başkanları ile bir araya gelen SEDAŞ üst yönetim ekibi, vatandaşların ilk temsilcisi muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen deprem felaketi dolayısıyla derin üzüntü duyduklarını paylaşan SEDAŞ yöneticileri, depremlerden etkilenen illerde kesintisiz ve güvenli elektrik verilebilmesi için arıza, onarım faaliyetlerine ve yardım çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Müşteri memnuniyetine yönelik belirlenen hedefler doğrultusunda hız kesmeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirten SEDAŞ üst yönetim ekibi, "İl ve ilçelerimizdeki eksik görülen noktalara kısa sürede hizmet götürmek için vatandaşlarımıza en yakın yöneticiler olan muhtarlarla iletişim halindeyiz. Müşteri memnuniyetini artırmayı ve muhtarlarımızla iş birliğini önemsiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen taleplerin bize ulaşmasında bu önemli rolü üstlenen muhtarlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

SEDAŞ’ın deprem bölgesinde görev alan ekiplerinin çalışmalarından oluşan video gösterimi ve elektrik dağıtım faaliyetlerini yansıtan genel değerlendirme sunumu ile devam eden toplantıya, SEDAŞ Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, SEDAŞ Düzce-Bolu Bölge Müdürü Serkan Yiğit, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, SEDAŞ Bölge Yöneticileri ile Bolu il ve ilçe muhtar dernek başkanları katıldı. Sunumların ardından SEDAŞ yöneticileri muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.