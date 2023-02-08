Sedat Kılınç İnşaattan deprem bölgesine yardım eli

Sedat Kılınç İnşaat, deprem bölgesine bin koli iaşe, bin adet battaniye ve 10 kişilik ekiple yardıma gitti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından firmalarda yardım için harekete geçti. Sedat Kılınç İnşaat da depremin ardından hızlı bir şekilde koordine olarak bin koli iaşe, bin adet battaniye, kepçe ve 10 kişilik ekiple deprem bölgesine hareket etti.