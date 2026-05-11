Sedef Güler cinayeti davasında karar: 1 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Büyükçekmece’de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 1 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 1 sanığın ise 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan, açıklanan karara mahkeme başkanı muhalif şerhi koydu. Şerh yazısında, "Evrensel bir ceza hukuku ilkesi olan ’şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi dikkate alındığında sanık Yavuz’un bilinçli taksirle öldürme, sanık Fırat’ın ise suç delillerini gizleme veya yok etme suçunu işledikleri kanaatiyle sayın çoğunluğun aksi yöndeki görüşüne iştirak etmiyorum" denildi.

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edilerek 3 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Fırat Baykara ile Sedef Güler’in müşteki annesi Gülizar Sezer ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Yavuz Güngör ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Fırat Baykara, "Ben kimseyi öldürmedim. Yapmadığım bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Cinayet işlemedim, suçsuzum ve pişmanım" dedi.

Tutuklu sanık Yavuz Güngör ise son sözünde, "Maktule bir şey yapmadım, Sedef Güler’in saçına bile zarar vermedim. Tekrar cezaevine girmemek için korkuyla saçma hareketler yaptım, suçsuzum" diye konuştu.

1 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yavuz Güngör hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Fırat Baykara’nın ise ‘kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Öte yandan heyet, firari sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın dosyanın ayrılmasına ve 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Öte yandan, açıklanan karara ilişkin mahkeme başkanı tarafından sanık Yavuz Güngör’ün ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasına muhalefet şerhi koyuldu.

"Ben bütün evlatlarımızın hakkının hesabını ondan sordum"

Duruşmanın ardından açıklama yapan acılı anne Gülizar Sezer, "Ben bugün evladımın yarısını gökyüzüne gönderebildim. Adaleti tam sağlanmadı. Aynı halde, iştirak halinde olan kişilerin, birkaçı dışarıda. Adaletin tam sağlanmasını istiyorum ve hepsinin bir an önce içeriye girip, o cezayı almalarını ve bütün gerçeklerin ortaya çıkarak, benim evladımın hakkını bana yarım değil, tam olarak vermesini istiyorum. Yavuz Güngör bugün bir daha dışarıya çıkıp da, bu toplumun evladını zehirleyemeyecek. Bugün ben burada Yavuz Güngör’ün karşısında, sadece evladımın hakkını değil, zehirlediği, ticaretini yaptığı, girdiği her evde nasıl çocuklarımızı yok ettiyse, kaç ocak söndürdüyse, ben bütün evlatlarımızın hakkının hesabını ondan sordum. Ben sadece o iblisin zehirlediği her bir çocuk için ben buradaydım. O bir daha gün yüzü göremeyecek. Fakat dışarıdakilerin de ben aynı şekilde yargılanmasını istiyorum. Bana o adaleti verdiler, teşekkür ediyorum, fakat geri kalanını da yapsınlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek’e teşekkür ediyorum, Can Tuncay Bey’e sesimi duyduğu için çok teşekkür ediyorum ama benim çocuğumun adaleti hala yarım" diye konuştu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan İddianamede Fırat Baykara ve Yavuz Güngör’ün ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın ise Yavuz Güngör’ün yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.