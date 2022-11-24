Sefa Doğanay taklitleriyle öğretmenleri kahkahaya boğdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öğretmenlere yönelik düzenlediği etkinlikte stand up sanatçısı Sefa Doğanay sahne aldı. Başarılı komedyen, esprileri ve ünlülerin taklitleriyle öğretmenleri adeta kahkahaya boğdu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Öğretmenler Günü Özel Gösterisi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gösteriye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Gebze ilçesinde görev yapan öğretmenler katıldı.

"Siz insanların kabını dolduruyorsunuz"

Kendisinin de eğitimci olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Büyükakın, "Hayatta en çok sevdiğim iki şey var. Birincisi öğrenmek, ikincisi ise öğretmek. Siz insanların kabını dolduruyorsunuz. Siz kendinizi ne kadar geliştirirseniz, toprağı (öğrencileri) ne kadar işlerseniz o toprak o kadar verimli oluyor. Toplumların geleceğini belirleyen sizlersiniz. Eğitim konusunda ne zaman bir talep gelse ihtiyaçları karşılamak için seferber oluyoruz. Bu bir uygarlık meselesi. Aynı zamanda insanlık için bir şeyler yapmak lazım. Öğrenmeye, öğretmeye devam edin. Arkanızda her zaman Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduğunu unutmayın. Bu ülkeyi daha iyi yarınlara taşımak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise zaman zaman meşakkatleri olsa da öğretmenliğin gönül işi olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin gününü kutlayan Akmanşen, "Yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi gördüğümüz zaman yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Geleceğimizi yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Sefa Doğanay rüzgarı

Konuşmaların ardından öğretmenlerin alkışları arasında sahneye Sefa Doğanay çıktı. Sanatçı gösterisine tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak başladı. Bir saati aşkın süre sahnede kalan Doğanay’ın esprileri ve yaptığı sanatçı taklitleri öğretmenler tarafından kahkahalarla karşılandı. Sahne performansı ve taklit yeteneği ile büyük beğeni toplayan sanatçı, yıllarca unutulmayacak bir öğretmenler günü kutlamasına imza attı.