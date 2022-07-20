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Seferovic: 'Galatasaray'a geldiğim için çok mutlu ve gururlu hissediyorum'

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok mutlu ve gururlu hissettiğini söyledi.

Seferovic: 'Galatasaray'a geldiğim için çok mutlu ve gururlu hissediyorum'
Editör
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Galatasaray’ın yeni transferi Haris Seferovic, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok mutlu ve gururlu hissettiğini söyledi.

Galatasaray’ın Benfica’dan kiraladığı İsviçreli golcü oyuncu Seferovic, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından Galatasaray Televizyonu’na konuştu. 30 yaşındaki golcü, “İstanbul gibi çok güzel bir şehre geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için de kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. İstanbul gibi harika bir şehirde yaşamakta çok sıkıntı çekeceğimi zannetmiyorum. Ailemle birlikte burada olduğum için de çok mutluyum. Öncelikle burada ev bulduktan sonra buraya adapte olacağım. Sonra da antrenmanlara ve maçlara odaklanıp çok güzel bir sezon geçirmek istiyorum” dedi.

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"En sevdiğim dövmelerimden biri"

Haris Seferovic, ay yıldız dövmesi hakkında kendisine sorulan soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

“Ben Boşnak olduğum için Müslümanım. İslam’ı simgeleyen bir sembol olduğu için de bu dövmeyi yaptırmak istedim. En sevdiğim dövmelerimden biri.”

"Çılgın taraftarımızı tüm sezon boyuncu bizi desteklemeye bekliyorum"

Taraftarların kendisini karşılamasıyla ilgili Seferovic, “Çok çılgınca bir geceydi benim açımdan. Daha önce Türkiye’de maç yaptım, stat tamamen dolu olmamasına rağmen o zaman bile harika bir atmosfer vardı. Stadın full olduğu zamanda neler olacağını tahmin bile edemiyorum. Çılgın taraftarımızı tüm sezon boyunca bizi desteklemeye bekliyorum. Geçtiğimiz sezon geçmişte kaldı. Galatasaray’ın nasıl büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu da herkes biliyor. Biz de buraya yeni katılan oyuncular olarak öncelikle birbirimize adapte olup daha sonra antrenmanlara odaklanıp tabii ki de şampiyonluğu kazanmaya çalışacağız” açıklamasında bulundu.

İHA
Editör

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