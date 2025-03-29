Şefinden bayram sofrasına özel 'Cennet Çamuru' tarifi

Ramazan Bayramı’nda misafirlerine hafif ev tatlısı ikram etmek isteyenler için tarifler öneren Şef Ahmet Özbek, ‘Cennet Çamuru’ tatlısının yapılışını anlattı. Bu tatlının Osmanlı mutfağının en nadide tariflerinden biri olduğunu belirten Şef Özbek, "Misafirlerinize ister soğuk, ister sıcak olmak üzere iki farklı şekilde servis edebilirsiniz" dedi.

Ramazan Bayramı geldi. Dışarıdan satın alınan tatlılara nazaran, misafirlerine daha sağlıklı ve pratik yapılan tatlı ikram etmek isteyenlere özel İstanbul Beykent Üniversitesi Aşçılık Programı’ndan Öğr. Gör. Ahmet Özbek, Cennet Çamuru tatlısının yapılışını anlattı. Öğr. Gör. Özbek, "30 gün boyunca oruç tuttuk. Midelerimiz de küçüldü. Bu yüzden böyle hafif bir tatlı tüketmek tercih edilebilir. Cennet Çamuru, kadayıf ve fıstığın harmanlandığı tarif. Hem de lezzetli" şeklinde konuşarak tatlının yapılışı ile ilgili tüm püf noktaları verdi.

"Şerbet kaynarken tencere kapağı mutlaka kapanmalı"

Öğr. Gör. Özbek, "Öncelikle şerbetimizi ocağa koyacağız. 500 gram su ve 500 gram şekeri tenceremize koyuyoruz. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocakta sadece 5 dakika kaynaması yeterli. Kaynamaya başlayınca altını kısıp içine 1-2 damla limon sıkacağız. Ardından 5 dakika kaynamaya bırakacağız. Şerbette en önemli noktalardan biri de kaynamaya başlayınca mutlaka tencere kapağını kapatmaktır. Bu sayede terleme yapar ve kendi buharı içine döküldüğünde şeker kesilmez, şerbetimiz şekerlenme yapmaz. Bu çok önemli" açıklaması yaptı.

"Kadayıfları eze eze kavurun"

"Şerbet kaynarken bir taraftan da kadayıflarımızı kavurmaya başlayacağız" diyen Öğr. Gör. Özbek, "Taze kadayıflarımızı küçük küçük elimizde kıyacağız. Öncelikle tereyağını tencereye ekleyip eritiyoruz. Kadayıfları yakmadan, yavaş yavaş, her tarafı homojen olacak şekilde tencereye koyup kavuruyoruz. Ben 300 gram kadayıf kullandım. Bunun için 100-120 gram tereyağı kullandım. Eze eze kavuruyoruz ki kadayıflarımız tane tane olsun, birbirine yapışmasın, bir tarafı çiğ bir tarafı pişmiş kalmasın. Kadayıflar çıtırdadığında hazır olacak" dedi.

"Streç ile suşi gibi sarılarak soğutulabilir"

Kadayıflar hazır olduğunda toz fıstıkların eklendiğini belirten Öğr. Gör. Özbek anlatımını şöyle sürdürdü:

"Ben 300 gram ekledim. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Fıstık eklendikten sonra biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Şerbet olduktan sonra kadayıfımızın üstüne yavaşça döküyoruz. Karıştırarak kadayıfa yediriyoruz, çamur kıvamına getiriyoruz. Adı da zaten buradan geliyor. Sıcak servis etmek isteyenler için üzerine kaymak koyacağız. Kaymak erimeden, hızlıca servis edeceğiz. Soğuk servis etmek isteyenler ise öncelikle çamurun soğumasını beklemeli. Ardından streç film üstüne çamuru yayıp arasına kaymak koymalı. Çamur, kaymak arasındayken streç ile suşi gibi sarılarak buzluğa ya da buzdolabına atılmalıdır. Bekletildikten sonra lokum gibi kesilerek misafirlere ikram edilebilir.

"Fındık, ceviz, badem ile de yapabilirsiniz"

Bu tariften 10-12-20 kişilik porsiyonlar çıkabileceğini belirten Öğr. Gör. Özbek, fıstık kullanmak istemeyenlerin ceviz, fındık ya da badem ile de yapılabileceğini söyledi.