Şehidi annesi ve eşi asker selamıyla uğurladı

Adana’nın Kozan ilçesinde trafik kazasında kaldırıldığı hastanede 28 gün sonra şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, İl Jandarma Komutanlığı’nda yapılan törenin ardından memleketine uğurlandı. Şehidi annesi Sultan ve eşi Kübra asker selamıyla uğurladı.

Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında 9 Nisan’da otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) şehit düştü. Yaralı askerler Muharrem Efendi Dündar, Fuat Bolat ve İsmail Akcin ise Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, bugün sabah saatlerinde yoğun bakıma alındığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Dündar için Adana İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Dündar’ın naaşı cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında tören alanına konuldu.

Bu sırada şehit yakınlarını askerler teskin etmeye çalıştı. Saygı duruşuyla başlayan törende Adana İl Müftü Yardımcısı Mekki Solmaz, şehit Muharrem Efendi Dündar için dua okudu. Duanın ardından şehidin annesi Sultan Dündar ve eşi Kübra Dündar, şehidin tabutuna sarılarak öptü. Baba Mustafa Dündar ise gözyaşı döktü.

Şehit naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat’a uğurlandı.

Törene Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve çok sayıda kamu kurum müdürü ile komutanlar katıldı.

Kazaya karışan 01 JB 505 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. tutuklanmıştı.