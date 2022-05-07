Şehidi annesi ve eşi asker selamıyla uğurladı

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında kaldırıldığı hastanede 28 gün sonra şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından memleketine uğurlandı. Şehidi annesi Sultan ve eşi Kübra asker selamıyla uğurladı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 07.05.2022 12:41
  • Güncelleme: 07.05.2022 13:01
Şehidi annesi ve eşi asker selamıyla uğurladı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Adana’nın Kozan ilçesinde trafik kazasında kaldırıldığı hastanede 28 gün sonra şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, İl Jandarma Komutanlığı’nda yapılan törenin ardından memleketine uğurlandı. Şehidi annesi Sultan ve eşi Kübra asker selamıyla uğurladı.

Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında 9 Nisan’da otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) şehit düştü. Yaralı askerler Muharrem Efendi Dündar, Fuat Bolat ve İsmail Akcin ise Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, bugün sabah saatlerinde yoğun bakıma alındığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Dündar için Adana İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Dündar’ın naaşı cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında tören alanına konuldu.

Bu sırada şehit yakınlarını askerler teskin etmeye çalıştı. Saygı duruşuyla başlayan törende Adana İl Müftü Yardımcısı Mekki Solmaz, şehit Muharrem Efendi Dündar için dua okudu. Duanın ardından şehidin annesi Sultan Dündar ve eşi Kübra Dündar, şehidin tabutuna sarılarak öptü. Baba Mustafa Dündar ise gözyaşı döktü.

Şehit naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat’a uğurlandı.

Törene Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve çok sayıda kamu kurum müdürü ile komutanlar katıldı.

Kazaya karışan 01 JB 505 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. tutuklanmıştı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

2
Denize sıfır nezih bir mekan...

Denize sıfır nezih bir mekan...

3
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

4
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

5
Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

6
Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

DAHA FAZLA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı