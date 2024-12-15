Şehidin 8 aylık bebeği her şeyden habersiz babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna baktı

Bursa’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın 8 aylık kızı Nare Lina, her şeyden habersiz törende yerini aldı. Babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna ve silah arkadaşlarına bakınan Nare Lina, en sonunda annesinin kucağında uyuyakaldı.

Bursa’da 13 Aralık günü 6. Ağır Ceza Mahkemesinde öldürmeye teşebbüs davasında, duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki Tolga Ergün’ün emekli güvenlik görevlisi babası Kemal Ergün, davanın sanıkları Mert Akça ile babası Köksal Akça’yı silahla vurarak öldürdü. Saldırı anında Cezaevi Bölük Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile silah arkadaşı Uğur Bulut da başlarına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Hastanede tedavi altında olan Nurettin Yaşar doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle şehidin naaşı, memleketi Adana’ya gönderildi. Düzenlenen törende, şehidin silah arkadaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ayakta zor duran şehidin eşi Asiye Yaşar, annesi Medine Yaşar, babası İbrahim Yaşar ve yakınları sağlık görevlileriyle törene katıldı. Şehidin 8 aylık kızı Nare Lina ise her şeyden habersiz, etrafına baktı. Annesinin kucağında, babasının silah arkadaşlarına, babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna bakan şehit kızı Nare Lina, edilen dualarla birlikte annesinin kucağında uyuyakaldı.

Askeri törenin ardından Yenişehir Havalimanı’ndan şehidin naaşı memleketi Adana’ya götürülürken, cenazesi Merkez Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Çandık Mezarlığına defnedilecek.