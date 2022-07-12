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Şehir eşkıyası iki kardeş, darp ettiği şahsı araca bindirip zorla kaçırdı

Küçükçekmece'de iki kardeş alacaklı oldukları bir kişiyi öne yolda darp ettiler, sonra da araca zorla bindirip kaçırdılar. Darp edilip zorla kaçırılan şahıs polis ekipleri tarafından kurtarılırken, şehir eşkıyası iki kardeş ise gözaltına alındı. Şahsın kaçırıldığı o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Şehir eşkıyası iki kardeş, darp ettiği şahsı araca bindirip zorla kaçırdı
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Olay, 04 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi E-5 Karayolu birleşiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş 9 bin TL alacakları olan E.M. ile cadde üzerinde karşılaştı. Şehir eşkıyası kardeşler alacaklı oldukları E.M.’nin önünü araba ile kesip araca bindirmeye çalıştı.

Önce darp ettiler, sonra araca bindirip kaçırdılar

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Şehir eşkıyası iki kardeş kendilerine direnen E.M.’yi darp etmeye başladı. İki kardeş daha sonra darp ettikleri şahsı zorla araca bindirip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişilerin F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş olduğunu tespit etti.

Şehir eşkıyalarının bir kişiyi kaçırdığı dehşet anları kamerada

Polis ekipleri kimlik bilgilerini tespit ettiği kardeşlerin Esenyurt’ta bulunan işyerlerine baskın düzenledi. Yapılan baskında şehir eşkıyası iki kardeşe F.Ö. ve F.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, zorla alıkoyulan E.M. ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı. E.M. isimli şahsın darp edilip kaçırıldığı o dehşet anları ise kameraya anbean yansıdı.

İHA
Editör

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