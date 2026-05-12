Şehir gibi okul yaptılar: Arcen Koleji bir ilke imza atıyor

Türkiye’nin eğitim alanındaki geleceğine katkı sunma hedefiyle hayata geçirilen Arcen Koleji, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yenilikçi eğitim modeli ve modern altyapısıyla dikkat çeken kolej, Ankara’da eğitimi yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Arcen Koleji, yeni eğitim-öğretim yılında kapılarını öğrencilere açıyor. Ankara’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, okulun eğitim vizyonu ve öğrencilere sunacağı farklı yaklaşımlar ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun olarak tasarlanan eğitim modeliyle faaliyet gösterecek olan Arcen Koleji’nin, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil; sosyal, kültürel ve bireysel gelişimlerine de katkı sunmayı amaçladığı belirtildi. Düzenlenen toplantıda konuşan Arcen Koleji Genel Müdürü Selçuk Başaran, değişen dünya şartlarına uyum sağlayabilen, araştıran, sorgulayan ve üretken bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Eğitim anlayışlarının merkezinde öğrenciyi konumlandırdıklarını kaydeden Başaran, modern eğitim teknolojileriyle desteklenen bir öğrenim ortamı sunacaklarını söyledi. Bunun yanı sıra Arcen Koleji’nin güçlü akademik kadrosu, çağdaş eğitim altyapısı ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla Ankara’da eğitim alanında önemli bir alternatif oluşturmasının hedeflendiği dile getiren Başaran, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde faaliyetine Ankara’da başlayacak olan Arcen Koleji’nin, öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli etkinlik ve programlar da sunacağını sözlerine ekledi.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olarak planlandı

Arcen Koleji, yeni eğitim-öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim verecek. Gelecek sene ise lise düzeyine de geçiş yapacaklarını belirten Başaran, lisede de yenilikçi eğitim modeliyle başarılı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

"Yeni nesil bir eğitim anlayışıyla yola çıkıyoruz"

Arcen Koleji’nin yeni ve modern eğitim anlayışını karşıladığını belirten Başaran, "Okulumuzda ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan ilk planlamayı kademeli olarak yapmak istiyoruz. Lisemiz de önümüzdeki yıldan itibaren devreye girecek. Bu sene ana sınıfından itibaren öğrenci almaya başlıyoruz. Hedefimiz ilk sene adına 8. sınıfın sonuna kadar bütün şubelerde birer şube açabilmek. Özellikle şöyle bir hava katmak istiyoruz. Yıllardır bildiğiniz gibi hepimizde MEB çatısı altında yürüttüğümüz programlarımız var. Bizler birer yenilik olarak ekstra programlar getirdik. Yeni nesil bir eğitim anlayışıyla yola çıkıyoruz" diye konuştu.

"Öğrencilerimizi vizyoner birer genç olarak buradan mezun etmek istiyoruz"

Öğrencileri sadece sınava değil, aslında hayata hazırlamayı amaçladıklarını dile getiren Başaran, "Öğrencilerin sadece sınava hazırlanmasına değil, aynı zamanda dünya vatandaşı olmaları için, dünyanın her yerinde hayatlarını devam ettirebilmeleri için de bir katkı sunmak istiyoruz. Çünkü vizyoner çocukların hepsi dil becerileri gelişmiş çocuklardır, sorumluluk becerileri gelişmiştir ve sorumlulukları alan çocuklardır. Biz de öğrencilerimizi vizyoner birer genç olarak buradan mezun etmek istiyoruz. Dil bizim için çok önemli, farklılıklarımızdan bir tanesi. Çocuklar bizim okulumuzda 8. sınıfın sonuna kadar 15-16 saatlik İngilizce dil programları alacak. Amacımız ana sınıfından başlayıp lisede mezun olacak çocukları C1 seviyesinde mezun edip, hayatlarının her yerinde dili bir sorun olmaktan çıkarmalarıdır. Bunun yanı sıra Almanca ve Fransızca derslerimiz var. Bu dersler de ana sınıfından itibaren neredeyse 3’er saatlik programlarla lise sona kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

"Aslında amacımız çocuğu hayata hazırlamak"

Öğrencilere proje bazlı eğitim vereceklerini vurgulayan Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında biz çocuklarımıza yıllardır hep sınav merkezli eğitim sistemiyle sınava hazırladık. Tabii ki burada onu da yapacağız. Çünkü bu bir Türkiye gerçeği. Her ülkenin kendi eğitim sisteminde dinamikleri var. Bunu göz ardı edemeyiz ama bizim buradaki sunacağımız katkı şu. Çocukları proje bazlı, belli yaş grubuna göre sektörlerle karşılaştırmak. Amacımız onlara belli sektörleri gösterip, işleri öğretmek değil. Oradaki kurguyu öğretmek, vizyonu tanıtmak, ekosistemi tanıtmak. Kısaca iş hayatının içine de kabaca üçer dörder saatlik proje programları sunmak. Burada anlaşmalı olduğumuz firmalar var. Onlardan bu konuda çok ciddi destek alacağız. Onlar bize mentörlük verecekler. Öğretmenlerle birlikte ortak projeler yürüteceğiz. Aslında amacımız çocuğu hayata hazırlamak. Yeni nesil eğitim vizyonumuza en büyük katkımız bu olacak diye düşünüyorum."

"Anadolu’nun birçok yerinden buraya davet edeceğimiz öğrenciler olacak"

Liseli öğrencilere burs verilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başaran, "Liseyi bir sene sonra açacağız. Burs için sanat ve kültür bursları da dahil olmak üzere çalışmalar yapılacak. Akademik sınavlar da yapılacak. Anadolu’nun birçok yerinden buraya davet edeceğimiz öğrenciler olacak. Bir sene sonraki programda içeriği netleşir" dedi.

Düzenlenen tanıtım toplantısına Arcen Koleji Genel Müdürü Selçuk Başaran’ın yanı sıra eğitim koordinatörü Serdar Balcı da katılım sağladı.