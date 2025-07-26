Şehir Hastanesi Emek hattı 2026'nın ilk yarısında tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’da yapım aşamasındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada teknik bilgiler alan Uraloğlu yaptığı konuşmada, "2026 yılının ilk çeyreğinde Bursa Osmaneli arasındaki yaklaşık 106 kilometrelik bölümün inşaat çalışmalarını bitirerek, artık test süreçlerine, elektro-mekanik ve sinyalizasyon gibi çalışmalara başlayacağız. Geçtiğimiz süre içerisinde de çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2026 yılının bu aylarında buranın hizmete açılmasıyla ilgili bir noktaya gelmiş olacağız ve bunu hizmete sunma gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir dizi program için Bursa’ya geldi. Doğancı Tüneli açılış törenine katılan Uraloğlu, daha sonra yapım aşamasındaki Bursa YHT Garı’nda incelemelerde bulunarak bilgi aldı. YHT hattının 2026 yılına kadar 106 kilometrelik kısmında inşaatın biteceğini, test süreçleri, elektro-mekanik ve sinyalizasyon işlemlerine başlanacağını söyledi. Ayrıca bakan Uraloğlu, projenin kalan kısmının da 2028 yılına kadar tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kuzey Çevre Otoyolu’nda geri sayım

Bursa YHT Garı’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bursa’da yakından takip edilen, gündem olan bir başka önemli karayolu projesi de İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’ndaki Bursa Çevre Yolu artık yeterli değil. Oradaki günlük trafik sayıları 100 binleri geçmiş durumda. Dolayısıyla orada Kuzey Çevre Otoyolu projemizi devam ettiriyoruz. Proje çalışmalarına başlamıştık, bir aksilik olmazsa projesini önümüzdeki sene bu zamanlarda bitirmiş olacağız ve ardından yapım sürecini başlatacağız. Dolayısıyla transit trafiğin büyük bir bölümünü, özellikle İstanbul-İzmir istikametindeki trafiğin bir bölümünü ve Ankara’dan gelen trafiğin de belli bir noktadan alarak inşallah hali hazırdaki çevre yolunu, otoyol geçişini daha çok iç trafiğin kullanmasına imkan sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

YHT’de 106 kilometrelik alan 2026’da tamamlanacak

Bursa’nın YHT hattına kavuşmasına az bir zaman kaldığını belirten Uraloğlu, "Bugün itibarıyla bulunduğumuz Yüksek Hızlı Tren Garı’nda arkadaşlarımızdan gerekli teknik bilgileri aldık. Hem metro ve hafif raylı sistemle hem de yüksek hızlı trenle ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. Bizim daha önce yaptığımız açıklamada, 2026 yılının ilk çeyreğinde bulunduğumuz yere kadar yaklaşık 106 kilometrelik bölümün inşaat çalışmalarını bitirerek, artık test süreçlerine, elektro-mekanik ve sinyalizasyon gibi çalışmalara başlamaktı. Geçtiğimiz süre içerisinde de bu program çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani biz öncelikle 2026 yılının bu aylarında buranın hizmete açılmasıyla ilgili bir noktaya gelmiş olacağız ve bunu hizmete sunma gayreti içerisinde olacağız ki bir aksilik de gözükmüyor. Yani 2026’nın ortalarında biz burayı bitirmiş olacağız. Devamını inşallah 2028 yılı olarak elbette orada koruma alanları, tüneller vesaireler var, onları da takip ediyoruz. Önemli bir aksilik olmazsa 2028 yılı da orası için hedefimizdir" dedi.

YHT ve şehir içi hafif raylı sistem entegre olacak

Bursa’da metro ağının YHT Garı’na kadar uzanacağını ve 2026 yılına kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Uraloğlu, "Bursa için özellikle hafif raylı sistem ile ilgili gerekli tespitleri yaptık. Bizim Bursa Uludağ Üniversitesi ile depo sahası arasında yaklaşık 1200 metrelik bir alan vardı, burayı projeye sonradan ilave ettik. Bunu üniversite ile depo arasında bağlantıyı sağlamış oldu. Yine aynı şekilde devam eden Emek-Şehir Hastanesi arasındaki yaklaşık 4 bin 900 metrelik hatta da çalışmalar devam ediyoruz. Buradaki çalışmaları da inşallah 2026 sonuna kadar bitirmeyi istiyoruz. Ama bu hafif raylı sistem ve metronun bulunduğumuz Yüksek Hızlı Tren Gar İstasyonuna kadar olan bölümü yine yılın ilk yarısında veya ortalarında bitirerek bu entegrasyonu sağlamış olacağız. Yine burada bir karayolu ve bağlantısını da araçlarıyla kullanacak olan vatandaşlarımız için Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz ile planladık. İnşallah onun yapı sürecini de önümüzdeki günlerde başlamış olacağız. Burada bir başka çözmemiz ve yapmamız gereken konu üniversite ile Görükle arasındaki yaklaşık 5,5 kilometrelik bir bağlantının yapılmasıdır. Burada biz geçmişte Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bunu ortaklaşa ya da iş birliği ile yapma konusunda mutabık kalmıştık. Şimdi burada biz Büyükşehir Belediyesi’nden bu 5,5 kilometrelik raylı sistemin projesinin yapılarak bize teslim edilmesini, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesini bekliyoruz. Çünkü protokolün gereği buydu. Biz de yapımını zaten üstlenmiştik. Yapımla ilgili çalışmalarımızı biz planladık. Ama proje bitecek ki biz onlara başlayabilelim. Dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesinden beklentimiz budur. Arkadaşlarımız kendileriyle görüşme halinde. Ne kadar hızlandırırsalar, Bursa’ya bu hizmeti o kadar kısa zamanda kavuşturmuş oluruz. Dolayısıyla biz Bursa’da ulaşımın her noktasında elbette karayolu, demiryolu, yüksek hızlı tren hattı, hafif raylı sistem ve metro karmasıyla beraber projelerimizi yakından takip ediyoruz. İnşallah bu projeleri sizlere söylediğimiz tarih dilimlerinde bitirerek Bursa’mızın hizmetine açmış oluruz" şeklinde konuştu.