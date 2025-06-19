Şehir içindeki 30 dönümlük buğday tarlası alevlere teslim oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili alan küle döndü.

Olay, Altınova Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerinin içindeki ekili buğday tarlasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yaklaşık 30 dönüm buğday tarlası tamamen yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, çiftçiler büyük üzüntü yaşadı.

Yangının etkili olduğu alanın genişliği ve tarlanın siyaha bürünmüş hali, olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi zarar büyük oldu.