Şehir tiyatrosu perdesini öğretmenler için ücretsiz açıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehir Tiyatrosu’nun tüm oyunlarını 30 Kasım’a kadar öğretmenlere ücretsiz hale getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ülkemizin geleceği olan çocukları yetiştiren öğretmenler için 30 Kasım’a kadar olan tüm oyunları ücretsiz olacağını açıkladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla alınan karar kapsamında İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun Bursa’da sahneleyeceği eserler de yer alıyor.

19-20-21 Kasım tarihlerinde sahnelenecek olan ‘Köpek Kalbi’ ile 25 Kasım’daki ‘Maskbeth’ oyunlarını öğretmenler ücretsiz olarak izleme fırsatı bulacak. Tiyatro oyunlarını izlemek isteyen öğretmenlerin 0539 265 31 62 numaralı WhatsApp hattına mesaj göndererek rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.