Şehirde tanıtım gezileri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım gezilerine devam ediyor. Son olarak üniversite öğrencilerine şehrin güney bölgesinde yer alan tarihi ve turistik yerler gezdirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şehir tanıtım gezileri devam ediyor. Şehrin tarihi ve turistik yerlerinin ziyaret edildiği gezi programının son konuğu üniversite öğrencileri oldu. Şehrin güney bölgesini ziyaret eden öğrenciler burada Büyükşehir tarafından yenilenen ve hizmet sunmaya başlayan İl Ormanı Tabiat Parkını, Geyve’de yer alan Kuvay-i Milliye Müzesi ve Tarihi 2. Bayezid Köprüsünü ve son olarak sakin şehir Taraklı’yı gezdiler. Geziden dolayı memnuniyetlerini paylaşan öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafları çekildiler.